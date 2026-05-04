ภูเก็ตเดือด! ฝรั่งกร่างเบี้ยวค่าข้าว ถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง โซเชียลจี้ล่าตัว
เพจดังแฉคลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำท่าถุยน้ำลายใส่แม่ค้าแถมชูนิ้วกลางท้ากล้อง ชาวเน็ตจี้ตำรวจเร่งล่าตัวดำเนินคดีด่วน หวั่นพิษฟรีวีซ่า
โซเชียลเดือดจัด กรณีเพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่คลิปวิดีโอแฉพฤติกรรมสุดฉาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการที่ร้านอาหารแบบรถเข็นในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ไม่ยอมจ่ายค่าอาหาร ภาพจากคลิปวิดีโอปรากฏเหตุการณ์ขณะที่ฝ่ายชายเดินกลับไปหาแม่ค้าที่ยืนอยู่หน้าร้าน เขาใช้มือปิดบังใบหน้าของตนเองเพื่อหลบกล้องที่กำลังบันทึกภาพ จากนั้นชายคนดังกล่าวได้ทำท่าทางคล้ายกับการสั่งน้ำมูกหรือถุยน้ำลายใส่แม่ค้า
หลังจากนั้นฝ่ายชายได้เดินกลับไปหาคู่รักของตนที่ยืนรออยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อผู้ถ่ายคลิปหันกล้องไปทางฝ่ายหญิง เธอชูนิ้วกลางใส่กล้องอย่างหน้าตาเฉย ก่อนที่ทั้งสองคนจะพากันเดินหนีออกไปจากบริเวณนั้น
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของนักท่องเที่ยวคู่นี้ หลายคนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว นอกจากนี้ ผู้ใช้โซเชียลบางส่วนยังเชื่อมโยงพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นผลกระทบจากมาตรการฟรีวีซ่า
“ขอขอบคุณโครงการ”ฟรีวีซ่า”ที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งนี้ครับ”
“ตอบให้ชื่นใจหน่อยค่ะว่า “ตำรวจจัดการแล้ว””
“ผิดกฎหมายครับ ต้องดำเนินคดี อย่าปล่อยให้ผ่าน”
