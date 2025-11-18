ข่าวดาราบันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:53 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:53 น.
67
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน

แฟนดิ๊ว OHANA เผย สมาชิก 6 คนที่เหลือได้รับคำขอโทษจาก เดอะมีน เพราะความกลัว-ถูกสังคมกดดัน และภาษากฎหมาย หลังให้โอกาสเพื่อนปรับปรุงตัว

แฟน ๆ เศร้าต่อเนื่องหลังจากที่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า เดอะมีน OHANA หรือ นายพงศธร เหลาจันทึก ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 โดยที่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง กระทั่งล่าสุดเขาออกมาขอโทษสมาชิก 6 คนในกลุ่มและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยขายทรัพย์สินทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ถูกต้อง

หลังจาก เดอะมีน โพสต์ข้อความขอโทษอย่างเป็นทางการ ด้าน แฟนดิ๊ว OHANA เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านโซเชียล เผยความในใจของสมาชิกทั้ง 6 คนที่เหลือ ระบุว่า “xูโกธรxึงนะ แต่xูก็ยังอยากเจอxึง xึงไม่ต้องกดดันตัว เองนะค่อย ๆ หามาใช้” ไนซ์เป็นคนคนหนึ่งที่เห็นพวกพี่ ๆ จากด้านหลัง และพูดในมุมที่เห็น แค่ได้ฟังคํานี้ยังจุก เราเห็นการรอคอยของพี่ ๆ ทุกคืน รอแล้วรออีก รอด้วยความหวังว่าเพื่อนเขาจะเข้าหา รอว่าเขาจะทําอะไรสักอย่างที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่า ‘เขายัง รักเราอยู่’ และพร้อมจะปรับปรุงตัว และเพื่อลดความรุนแรงของเรื่องนี้ลง รอเพื่อจะได้ให้โอกาส

แม้กระทั่งวันนี้พวกเขาก็ต้องเสียใจกันอีกรอบ คำคำนั้นออกมาในวันที่ถูกกดดันจากสังคม ออกมาจากความกลัว ออกมาจากภาษากฎหมาย ฉันร้องอีกละ ขอให้ร่างกายและหัวใจของ พี่ ๆ ที่กําลังประกอบขึ้นมาใหม่ต่อจากนี้มีแต่ความสดใสมี แต่รอยยิ้มนะคะ โอบกอดนะคะ”

อู๊ด OHANA พูดกับ เดอะ มีนหลังขัดแย้งเรื่องเงิน
ภาพจาก : Instagram

พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า หลังจากทั้ง 6 คนทราบปัญหาเรื่องเงินที่เกิดขึ้น ‘อู๊ด’ OHANA พูดกับอีกฝ่ายว่า “xูโกธรxึงนะ แต่xูก็ยังอยากเจอxึง xึงไม่ต้องกดดันตัวเองนะค่อย ๆ หามาใช้” โดย แฟนดิ๊ว OHANA เผยว่า “ประโยคนี้ออกมาจากอู๊ด คนที่พร้อมต่อยตลอดอ่ะ แx่งแบบต้องขนาดไหนอ่ะ”

อู๊ด OHANA พูดกับ เดอะ มีนหลังขัดแย้งเรื่องเงิน - 2
ภาพจาก : Instagram

ก่อนหน้านี้ เดอะมีน ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษเพื่อน ๆ สมาชิกทั้ง 6 คน ผ่านเฟซบุ๊ก Pongsatorn Laojunthuek อธิบายว่า “ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก และครอบครัวของเพื่อน ๆ ทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริง ๆ ที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก ๆ และกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด

ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ

ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก”

เดอะมีน OHANA ขอโทษเพื่อน
ภาพจาก Facebook : Pongsatorn Laojunthuek
OHANA
ภาพจาก Facebook : Manasawee Thaing Tham
อาร์ม OHANA ใช้คำว่า 'เป้าหมายมึงแม่งกระจอก' ในโพสต์
ภาพจาก Facebook : OHANA clip

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

