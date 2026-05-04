หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

หนุ่มเทปลากระป๋อง ใส่จานถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่ ล่าสุดบริษัทติดต่อรับผิดชอบแล้ว
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์รีวิวคลิปปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง ปรากฏว่าหลังจากที่เทลงบนจานแล้วพบว่าหน้าตาของปลาไม่เหมือนกับปลากระป๋องทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ปลากระป๋องจะใช้ปลาซาร์ดีน หรือปลาแมคเคอเรลแต่ปลากระป๋องในคลิป แต่จากภาพทำให้เจ้าของโพสต์ตั้งข้อสงสัยว่ามหน้าตารูปทรงเหมือน “ปลาหมอคางดำ” หรือไม่
กระทั่งมีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้าไปแสดงความเห็น บางคนบอกว่า ไม่เชื่อว่าปลากระป๋องที่เห็นในคลิป จะเป็นปลาที่อยู่ในกระป๋องจริงๆ เจ้าของคลิปจึงถ่ายคลิปใหม่ เปิดกระป๋องเทให้ดูกันเห็นๆ ก็ปรากฏว่ายังคงเป็นปลาที่มีลักษณะเหมือนกับกระป๋องที่เปิดก่อนหน้า
ล่าสุด เจ้าของโพสต์ได้โพสต์ข้อความอัปเดตว่า “ทางบริษัทได้ติดต่อมาดูแลและเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้ และทางบริษัทได้มีการเรียกสินค้าที่ผลิตคืนแล้ว และจะปรับปรุงได้ดียิงขึ้น ผมขออนุญาตทำการลบคลิปนะคับ”
