แจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาเมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ พร้อมเปิดตัวเลขเยียวยา
เปิดผลเป่าแอลกอฮอล์พุ่ง 93 มิลลิกรัมฯ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเมาขับทำผู้อื่นถึงแก่ความตาย ฝั่งครอบครัวคนขับควักแสนแรกเยียวยา พี่สาวร่ำไห้เผยน้องชายเพิ่งหายดีจากอุบัติเหตุเก่า รถเพิ่งซื้อมาหาเลี้ยงชีพไม่ถึง 1 เดือน ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายค่างวดแรกด้วยซ้ำ
วันนี้ (1 พ.ค.) ความคืบหน้าของคดีนักศึกษาเมาแล้วขับรถ BMW พุ่งชน นายอลงกรณ์ ไรเดอร์อายุ 27 ปี เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อ 30 เม.ย. บริเวณถนนบางขันธ์-หนองเสือ หน้าคอนโดมิเนียม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยผลจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของ นายภูมินท์ อายุ 22 ปี นักศึกษาผู้ขับรถหรูในคืนเกิดเหตุ ปรากฏตัวเลขสูงถึง 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต ส่งผลให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินการแจ้งข้อหาหนักทันที
- ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
- ขับรถในขณะเมาสุรา
- ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ในเบื้องต้น ทางครอบครัวของนักศึกษาผู้ก่อเหตุได้มีการเคลื่อนไหว โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของ นายอลงกรณ์ ไรเดอร์ผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรก ขณะที่พนักงานสอบสวนกำลังเร่งสอบพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีให้รัดกุมที่สุด
เปิดใจพี่สาว “น้องคือลมหายใจของบ้าน”
บรรยากาศการเชิญวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุเต็มไปด้วยความรันทด น.ส.กิติมา พี่สาวของผู้ตาย เล่าว่าน้องชายวัย 27 ปีคนนี้คือ “เส้นเลือดใหญ่” ของครอบครัว เขาทำงานหนักส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่และลูกชายของเธอ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2563 น้องชายเคยถูกรถชนจนขาเจ็บหนัก ต้องพักฟื้นนานจนเพิ่งกลับมาสู้ชีวิตได้อีกครั้ง
ความสลดใจยิ่งทวีคูณเมื่อทราบว่า รถจักรยานยนต์ที่พังยับเยินในที่เกิดเหตุนั้น ผู้ตายเพิ่งซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงได้ไม่ถึง 1 เดือน และยังไม่ทันถึงกำหนดชำระค่างวดแรกด้วยซ้ำ ด้านเพื่อนๆ ในกลุ่มไรเดอร์ต่างนำเครื่องดื่มและกาแฟ บุหรี่ มาวางไว้อาลัย พร้อมยืนยันว่า ผู้ตายเป็นคนขยันและไม่ดื่มสุรา แต่กลับต้องมาจบชีวิตเพราะคนที่เมาแล้วขับ.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: