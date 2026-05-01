ข่าวอาชญากรรม

แจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาเมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ พร้อมเปิดตัวเลขเยียวยา

เผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 14:55 น.
เปิดผลเป่าแอลกอฮอล์พุ่ง 93 มิลลิกรัมฯ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเมาขับทำผู้อื่นถึงแก่ความตาย ฝั่งครอบครัวคนขับควักแสนแรกเยียวยา พี่สาวร่ำไห้เผยน้องชายเพิ่งหายดีจากอุบัติเหตุเก่า รถเพิ่งซื้อมาหาเลี้ยงชีพไม่ถึง 1 เดือน ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายค่างวดแรกด้วยซ้ำ

วันนี้ (1 พ.ค.) ความคืบหน้าของคดีนักศึกษาเมาแล้วขับรถ BMW พุ่งชน นายอลงกรณ์ ไรเดอร์อายุ 27 ปี เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อ 30 เม.ย. บริเวณถนนบางขันธ์-หนองเสือ หน้าคอนโดมิเนียม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยผลจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของ นายภูมินท์ อายุ 22 ปี นักศึกษาผู้ขับรถหรูในคืนเกิดเหตุ ปรากฏตัวเลขสูงถึง 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต ส่งผลให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินการแจ้งข้อหาหนักทันที

  1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  2. ขับรถในขณะเมาสุรา
  3. ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย

ในเบื้องต้น ทางครอบครัวของนักศึกษาผู้ก่อเหตุได้มีการเคลื่อนไหว โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของ นายอลงกรณ์ ไรเดอร์ผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรก ขณะที่พนักงานสอบสวนกำลังเร่งสอบพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีให้รัดกุมที่สุด

เปิดใจพี่สาว “น้องคือลมหายใจของบ้าน”

บรรยากาศการเชิญวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุเต็มไปด้วยความรันทด น.ส.กิติมา พี่สาวของผู้ตาย เล่าว่าน้องชายวัย 27 ปีคนนี้คือ “เส้นเลือดใหญ่” ของครอบครัว เขาทำงานหนักส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่และลูกชายของเธอ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2563 น้องชายเคยถูกรถชนจนขาเจ็บหนัก ต้องพักฟื้นนานจนเพิ่งกลับมาสู้ชีวิตได้อีกครั้ง

ความสลดใจยิ่งทวีคูณเมื่อทราบว่า รถจักรยานยนต์ที่พังยับเยินในที่เกิดเหตุนั้น ผู้ตายเพิ่งซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงได้ไม่ถึง 1 เดือน และยังไม่ทันถึงกำหนดชำระค่างวดแรกด้วยซ้ำ ด้านเพื่อนๆ ในกลุ่มไรเดอร์ต่างนำเครื่องดื่มและกาแฟ บุหรี่ มาวางไว้อาลัย พร้อมยืนยันว่า ผู้ตายเป็นคนขยันและไม่ดื่มสุรา แต่กลับต้องมาจบชีวิตเพราะคนที่เมาแล้วขับ.

ข่าวล่าสุด
มนต์สิทธิ์หยิบปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

6 นาที ที่แล้ว
ป้าแม่ค้า ถามศุภจี ไทยชวยไทย ข่าวการเมือง

“ป้าวัย 66” บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย (คลิป)

22 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 2 พ.ค. 69 เปิดชุดตัวเลขมาแรง หลังวันแรงงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนักศึกษาชนไรเดอร์เสียชีวิต ข่าว

คลิปนาทีสลด เมียไรเดอร์รับไม่ได้ ลั่นทั้งน้ำตาหลังได้ยินคำพูดกลุ่มนักศึกษา BMW

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 3 ปี คอหวยจับตาเลขเบิ้ล 2 และ 5 มาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาเมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ พร้อมเปิดตัวเลขเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สายเชีย “จน-เครียด-กินเหล้า” เครียดจริง! หอบหลักฐานพบกองปราบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คอหวยส่องด่วน! ฮาย อาภาพร ทำบุญบ้าน เสริมสิริมงคล ไม่พลาดแจก เลขขันน้ำมนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี ข่าวการเมือง

สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เผยคำพูดผจก. รับ เจเจ ไม่เหมือนเดิมจริง ขอเวลาน้องออกมาพูดเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 พ.ค. หวยลาวออกรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาว 1 พ.ค. 69 วันแรงงาน ออกรางวัลไหม? เช็กกำหนดการงวดถัดไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

ตารางสีเสื้อมงคล พฤษภาคม 2569 เสริมดวง การงาน การเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
siit ธรรมศาสตร์ ภูมินท์ ข่าว

“SIIT ธรรมศาสตร์” เคลื่อนไหวแล้ว เตรียมเอาผิดยังไง เคสนศ.เมาซิ่งชนไรเดอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา แจกไม่กั๊กแนวทางรวย เด่น 0 – 9 ตรงตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหล็กฉากเสียบอก ผู้รับเหมา ข่าว

น่ากลัว กระบะพาลูกน้องไปทำงาน จู่ๆ เสียหลัก เหล็กฉากทะลุเสียบอก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

จดด่วน! หวยเฮียนัน 2/5/69 ปล่อยเลขเด็ดหลังวันแรงงาน น้อยแต่แม่น เน้น ๆ ไม่ต้องกลับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ตกงานรับวันแรงงาน ส่องแถลง BYD เลิกจ้าง 5 พนง.ฉาว พร้อมโพสต์อัปเดตเจ้าของรถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาชนไรเดอร์เป็นลูกของใคร ข่าว

ส่งข้อมูลให้ควั่ก “อ.ตฤณห์” สงสัยแรง เคสชนไรเดอร์ลูกใคร-ทำไมข่าวเงียบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 แจกครบเลขชอบ ฟัน 07 หวยวันแรงงาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสึกษาชนไรเดอร์ ข่าว

เปิดเนื้อหา “ม.ดังย่านรังสิต” หลังอุบัติเหตุสลด นศ.เมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 - 0 จัดเต็มทุกชุด Line News

ตามด่วน! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 – 0 จัดเต็มทุกชุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569 ข่าวธุรกิจ

ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน ข่าว

ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนต์สิทธิ์หยิบปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
ป้าแม่ค้า ถามศุภจี ไทยชวยไทย

“ป้าวัย 66” บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย (คลิป)

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

ส่องเลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 2 พ.ค. 69 เปิดชุดตัวเลขมาแรง หลังวันแรงงาน

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
คลิปนักศึกษาชนไรเดอร์เสียชีวิต

คลิปนาทีสลด เมียไรเดอร์รับไม่ได้ ลั่นทั้งน้ำตาหลังได้ยินคำพูดกลุ่มนักศึกษา BMW

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
Back to top button