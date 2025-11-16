บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร
“บิ๊กกุ้ง” ประกาศวางมือตอบคำถามความมั่นคง โยน “แม่ทัพภาค 2” ชี้แจงปมชายแดน พร้อมแนะข้าราชการ อย่านั่งแต่ในห้องแอร์
16 พฤศจิกายน 2568 ที่สถาบันพระปกเกล้า พลโทบุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง MOU 43-44 ไทย-กัมพูชา ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
โดยบิ๊กกุ้งได้กล่าวบนเวทีเน้นย้ำถึงประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ภาคอีสานและชายแดนใต้กว่า 4 ปี ชี้ว่าหัวใจสำคัญของการสร้างสันติสุขคือการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐว่าควรลงพื้นที่จริงให้มาก อย่านั่งทำงานแต่ในห้องแอร์ เพื่อให้รับรู้ปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในขณะนี้ แต่พลโทบุญสินปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น โดยระบุว่าวันนี้มาทำหน้าที่ในนามสถาบันพระปกเกล้า ส่วนงานด้านความมั่นคงและการป้องกันชายแดนนั้นขอยุติบทบาทการให้ข่าว เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่เกิดความสับสน จึงขอมอบหน้าที่ให้แม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน และโฆษกกองทัพบก เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนจะเหมาะสมที่สุด
สำหรับกระแสข่าวลือเรื่องการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธเข้าประชิดชายแดน พลโทบุญสินมองว่าต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายความมั่นคงก่อน เพราะข่าวสารในปัจจุบันมีหลายกระแส ส่วนความกังวลว่าการยุติปฏิญญาฯ จะกระทบต่อการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ หรือสถานการณ์ชายแดนหรือไม่นั้น บิ๊กกุ้งได้ฝากให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี โดยย้ำว่าเหรียญมีสองด้าน ขอให้ใจเย็นและยึดถือผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักในการตัดสินใจ
