ตะวันฉาย แต่งงานหวาน ฟีม สาวิตา เซอร์ไพรส์ เปิดตัวลูกชาย “น้องคิริน”

ยอดนักชก ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยฯ ประกาศข่าวดี แต่งงาน ฟีม สาวิตา ภรรยาโพสต์หวาน “ขโมยนามสกุลเขามา” เจ้าตัวอวดภาพครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ชื่อ น้องคิริน
ทำเอาสาวๆ อกหักกันเป็นแถว เมื่อ “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ยอดนักชกขวัญใจมหาชน ดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ประกาศข่าวดีสละโสดอย่างเป็นทางการ
ตะวันฉายได้เข้าพิธีวิวาห์ พร้อมจดทะเบียนสมรสกับ น้องฟีม สาวิตา หวานใจที่คบหาดูใจกันมา บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีข่าวเซอร์ไพรส์ที่น่ายินดียิ่งขึ้น เมื่อทั้งคู่ประกาศเปิดตัวทายาท ลูกชายคนแรก ชื่อ น้องคิริน
สำหรับเส้นทางความรักของ ตะวันฉาย-น้องฟีม นักมวยขวัญใจสาวไทยเพิ่งเปิดตัวคบหา ต่อหน้าสื่อมวลชนหลังจบการชกในศึก ONE 170 เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2568 ที่ผ่านมา การประกาศข่าวดีครั้งนี้จึงสร้างความประหลาดใจให้แฟนคลับอย่างมาก
ข่าวการวิวาห์ครั้งนี้ถูกเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียของทั้งคู่ โดยตะวันฉายได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้า 3 คน พ่อ-แม่-ลูก เป็นภาพอุ้มน้องคิริน พร้อมแคปชั่นสั้นๆ แต่ชัดเจนว่า “KIRIN”
ขณะที่ฝั่งภรรยาสาว “น้องฟีม” ได้โพสต์ภาพในชุดเจ้าสาวคู่กับตะวันฉายในงานแต่งงาน พร้อมแคปชั่นสุดหวานเป็นภาษาอังกฤษว่า “He took my heart, so I took his last name” (เขาขโมยหัวใจฉันไป ฉันเลยขโมยนามสกุลของเขามา)
หลังการประกาศข่าวดี แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่ของยอดแชมป์โลก ONE ผู้นี้กันอย่างล้นหลาม
ทีมงานไทยเกอร์ขอแสดงความยินดี ขอให้ครองคู่รักกันตราบนานเท่านาน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป ฟีม สาวิตา แฟนตะวันฉาย สวยแซ่บ หุ่นปังเกินเบอร์
- ยิ่งใหญ่สมการรอคอย “ตะวันฉาย” ปิดเกมไว “ซุปเปอร์บอน” เข็มขัดไม่เปลี่ยนมือ
- อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก
ภาพจาก: Sawita Yingchuan และ ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: