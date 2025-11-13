มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:35 น.
หลังจากที่สื่อเมืองนอกเผยว่า ค่าตัวของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ลดน้อยลงในไฟต์ที่ชกกับ “น้องโอ๋” ในศึก ONE 173 ล่าสุดมีการเปิดเผยสาเหตุออกมาแล้ว

อย่างที่ทราบว่าในการแข่งขันศึก ONE 173 ที่อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ หนึ่งในคู่ที่ได้รับความสนใจคงหนีไม่พ้น ศึกสายเลือดที่นักชกไทยต้องดวลกำปั้นกันเอง ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ปะทะกับ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” โดยที่มีเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพัน

ทว่าก่อนที่ไฟต์นี้จะเริ่มขึ้น สื่อต่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยว่าค่าตัวที่ รถถัง จะได้รับนั้นน้อยกว่าไฟต์ที่ชกกับ ทาเครุ เซกาวา นักชกชาวญี่ปุ่น ในศึกซูเปอร์ไฟต์ ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าในตอนนั้นเข้าได้รับไปถึง 15 ล้านบาท

ล่าสุด ซ้อโอ๋ จิตรเมืองนนท์ เจ้าของค่ายมวยดัง ได้ออกมาเผยผ่านทางไลฟ์สดว่าค่าตัวของ รถถัง ในไฟต์ที่จะเจอกับ น้องโอ๋ จะต่ำกว่า 10 ล้านบาท พร้อมอธิบายถึงสาเหตุที่ทาง ONE ตัดสินใจลดค่าตัวของกำปั้นวัย 28 ปีในไฟต์นี้เป็นเพราะ 2 สาเหตุ ก็คือในปัจจุบัน รถถัง ไม่ได้อยู่ในฐานะแชมป์โลก และอีกหนึ่งข้อก็คือในไฟต์นี้ รถถัง ไม่ได้ขึ้นชกเป็นคู่เองของรายการ

สำหรับแฟนหมัดมวยชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสด ศึก ONE 173 สดจากสนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ เริ่มเวลา 11.00 น.

อ้างอิง : Facebook ONE Championship Thailand

 

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:35 น.
