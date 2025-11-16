‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ
พรรคไทยภักดีมีมติเลือก “หมอวรงค์” กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง เจ้าตัวโพสต์ย้ำพร้อมเดินหน้าภารกิจ “ยกเครื่องประเทศไทย” หลังเคยลาออกไปเมื่อปี 2566
16 พฤศจิกายน 2568 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งข่าวสำคัญทางการเมืองให้ทราบว่า ที่ประชุมใหญ่ของพรรคไทยภักดี ได้มีมติเลือกให้ตนกลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง
นพ.วรงค์ ระบุข้อความว่า “ที่ประชุมใหญ่พรรคไทยภักดี มีมติเลือกผม กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อยกเครื่องประเทศไทย” ซึ่งถือเป็นการกลับมารับตำแหน่งผู้นำพรรคอย่างเป็นทางการ หลังจากที่เคยลาออกไปเมื่อปี 2566 เพื่อเปิดทางให้ ดร.อิสราพร นรินทร์ เข้ามารับไม้ต่อในช่วงเวลานั้น
การกลับมาในครั้งนี้ นพ.วรงค์ ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในการเดินหน้าภารกิจ “ยกเครื่องประเทศไทย” ซึ่งต้องจับตามองต่อไปว่า ทิศทางและนโยบายของพรรคไทยภักดีภายใต้การนำของ นพ.วรงค์ ในรอบนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้าง
