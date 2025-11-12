ตำรวจไซเบอร์ เตือนแชร์คลิป “โชว์เห็ดหูหนู” ลงโซเชียล ระวังติดคุก 5 ปี
ตำรวจไซเบอร์ เตือนแชร์คลิป โชว์เห็ดหูหนู ลงโซเชียล ระวังติดคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ส่วนผู้โชว์ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ระวัง โพสต์คลิปโชว์เห็ดหูหนูลงโซเชียล เดี๋ยวจะติดคุก 5 ปี
ไม่ว่าวันนี้ท่านจะเห็นวิดีโอคลิปไวรัลอะไรมา แต่ตำรวจไซเบอร์อยากจะขอเตือนเรื่องสำคัญ
การโพสต์หรือแชร์วิดีโอที่เข้าข่ายลามกอนาจาร อาจมีความผิดฐาน “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผู้ที่ออกมากระทำ เช่น เต้นอวดเห็ดหูหนูในที่สาธารณะ อาจเข้าข่ายความผิดฐาน “กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น”
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด
- ตำรวจไซเบอร์ จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม สีกากอล์ฟ ยอมรับ เล่นพนันออนไลน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: