ประวัติ “ทิว นรรัตน์” ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง
เปิดประวัติ ทิว นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ ทายาทโบว์แดง ผู้อยู่เบื้องหลังยาดมไวรัล แจ็คสัน หวัง เจาะลึกเส้นทางจากนักแสดงสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง
ทิว นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ ทายาทหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งอาณาจักรสมุนไพรไทย ก้าวขึ้นมาเป็นที่จับตามองในวงกว้าง ทั้งในฐานะนักธุรกิจและคนบันเทิง ทิว นรรัตน์ เป็นลูกชายของ นรเทพ เชาวน์วิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ระดับตำนานอย่าง “โบว์แดง” (Bowdaeng Herbs) และบริษัทผลิตยาสมุนไพรชั้นนำ ปัจจุบัน ทิว เข้ามารับบทบาทผู้บริหารรุ่นใหม่ของ “Samarnchan Group” โดยมีเป้าหมายหลักในการรีแบรนด์สมุนไพรไทยให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและจับต้องได้
เบื้องหลังความสำเร็จและไวรัลระดับโลก
การเข้ามาบริหารงานของ ทิว นรรัตน์ สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับแบรนด์โบว์แดง โดยเน้นกลยุทธ์เจาะตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย และใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงอย่าง เมจิ และ ทับทิม เพื่อขยายฐานลูกค้า แต่เหตุการณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล คือกระแสไวรัลของ “ยาดมโบว์แดง” ที่ถูกพูดถึงอย่างถล่มทลาย เมื่อศิลปินระดับโลกอย่าง แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) โพสต์ภาพขณะใช้งานยาดมโบว์แดงร่วมกับ ทิว นรรัตน์ ซึ่งภาพดังกล่าวช่วยลบภาพจำเดิมๆ ของยาสมุนไพร และสร้าง “สัมผัสโมเมนต์” ให้แบรนด์ดูร่วมสมัย เป็นไอเทมที่วัยรุ่นพกพาได้อย่างไม่อายใคร
จากนักธุรกิจสู่บทบาทในวงการบันเทิง
ทิว นรรัตน์ ไม่ได้มีดีแค่เรื่องธุรกิจ แต่ยังมีความสามารถรอบด้านในวงการบันเทิง โดยทำหน้าที่เป็นทั้งนักแสดง โปรดิวเซอร์ และดีเจ แนวเพลง EDM ที่มีผลงานตามงานเฟสติวัลต่างๆ ผลงานการแสดงที่โดดเด่นคือการรับบท “ตะวัน” ในซีรีส์วายชื่อดังเรื่อง “แอบมองแอบจองรัก” เมื่อปี 2021 ซึ่งนำแสดงโดย เอิร์ธ-ธีระภัทร์ และ ฟลุ๊ค-ชัชวาล การทำงานทั้งสองบทบาทไปพร้อมกัน ทำให้ ทิว มีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ขยันและมีความคิดสร้างสรรค์ ผสานธุรกิจครอบครัวเข้ากับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันได้อย่างลงตัว
สรุปประวัติและข้อมูลส่วนตัว ทิว นรรัตน์
- ชื่อ-นามสกุล: นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ (ทิว)
- วันเกิด: 7 กันยายน 2537
- การศึกษา: มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
- ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้บริหาร Samarnchan Group / ดูแลแบรนด์ Bowdaeng herbs
- ผลงานการแสดง: รับบท “ตะวัน” ซีรีส์ แอบมองแอบจองรัก (2021)
- ความสามารถพิเศษ: ดีเจ, โปรดิวเซอร์เพลง, พิธีกร
ทิว นรรัตน์ ถือเป็นตัวแทนของ “New Gen” ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า การสืบทอดธุรกิจครอบครัวไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบเดิมๆ แต่สามารถใส่ความเป็นตัวเองและความคิดสร้างสรรค์ลงไป เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับกระแสโลกยุคปัจจุบัน
