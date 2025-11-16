ข่าวกีฬาฟุตบอล

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 16:42 น.
16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 โปรตุเกส VS อาร์เมเนีย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : โปรตุเส พบ อาร์เมเนีย
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : เอสตาดิโอ โด ดราเกา
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล โปรตุเกส – อาร์เมเนีย

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โปรตุเกส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพฝอยทอง ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ จะไม่มีชื่อของ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ที่ติดโทษแบน ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ดิโอโก้ คอสต้า, ชูเอา คันเซโล่, รูเบน ดิอาส, เรนาโต้ เวก้า, ดิโอโก้ ดาโลต์, ชูเอา เนเวส, รูเบน เนเวส, วิตินญ่า, แบร์นารโด้ ซิลวา, กอนซาโล่ รามอส และ ชูเอา เฟลิกซ์

Credit : Seleções de Portugal

อาร์เมเนีย

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ เยกิเช เมลิคยัน ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เฮนริค อาวัคยัน, เอริก พิโลยัน, เซอร์เกย์ มูราดยัน, สตโยปา มเคิร์ตชายัน, นาอีร์ ทิกนิซยาน, กาโม โฮฟฮันนิสยัน, คาเรน มูราดยัน, เอดูอาร์ด สแปร์ตส์ยัน, เอ็ดการ์ เซวิคยัน, แกรนต์-เลออน รานอส, จิรายร์ ชาโกยัน

Credit : Football Federation of Armenia

สถิติการพบกันของ โปรตุเกส – อาร์เมเนีย

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 06/09/25 อาร์เมเนีย 0-5 โปรตุเกส (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 13/06/15 อาร์เมเนีย 2-3 โปรตุเกส (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 14/11/14 โปรตุเกส 1-0 อาร์เมเนีย (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 17/11/07 โปรตุเกส 1-0 อาร์เมเนีย (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 22/08/07 อาร์เมเนีย 1-1 โปรตุเกส (ยูโร รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โปรตุเกส

  • 13/11/25 แพ้ ไอร์แลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 14/10/25 เสมอ ฮังการี 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/10/25 ชนะ ไอร์แลนด์ 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/09/25 ชนะ ฮังการี 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/09/25 ชนะ อาร์เมเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อาร์เมเนีย

  • 13/11/25 แพ้ ฮังการี 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 14/10/25 แพ้ ไอร์แลนด์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/10/25 แพ้ ฮังการี 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/09/25 ชนะ ไอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/09/25 แพ้ โปรตุเกส 0-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Seleções de Portugal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โปรตุเกส (4-3-3) : ดิโอโก้ คอสต้า (GK) – ชูเอา คันเซโล่, รูเบน ดิอาส, เรนาโต้ เวก้า, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ชูเอา เนเวส, รูเบน เนเวส, วิตินญ่า – แบร์นารโด้ ซิลวา, กอนซาโล่ รามอส, ชูเอา เฟลิกซ์

อาร์เมเนีย (4-3-3) : เฮนริค อาวัคยัน (GK) – เอริก พิโลยัน, เซอร์เกย์ มูราดยัน, สตโยปา มเคิร์ตชายัน, นาอีร์ ทิกนิซยาน – กาโม โฮฟฮันนิสยัน, คาเรน มูราดยัน, เอดูอาร์ด สแปร์ตส์ยัน – เอ็ดการ์ เซวิคยัน, แกรนต์-เลออน รานอส, จิรายร์ ชาโกยัน

Credit : Football Federation of Armenia

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

โปรตุเกส 3-0 อาร์เมเนีย

 

