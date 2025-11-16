ตรวจหวย
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ย. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่
เตรียมลุ้นกันได้เลยกับการประกาศผล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14.30 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมพร้อมรายงานผลให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใคร สามารถติดตามอัปเดตสดทุกรางวัลได้ที่นี่ ขอให้ทุกท่านโชคดี
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 พฤศจิกายน 2568
-
รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
ดูผลหวยย้อนหลัง
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 11 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : XXX XXX
- รางวัล 2 ตัวหลัง : XX
- รางวัล 3 ตัวหลัง : XXX XXX
- รางวัลที่ 1 : XXXXXX
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
- รางวัล 2 ตัวตรง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
สำหรับประชาชนที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้
- เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
- เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซื้อด่วน เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวดล่าสุด 16 พ.ย. 68 แนวทางนำโชคหวยออกวันอาทิตย์
- เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16/11/68 แนวทางเลขมงคล ส่องชัด ๆ ก่อนหวยออก
- เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขวินชุดใหญ่ ลุ้นรวยกันถ้วนหน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ
8 วินาที ที่แล้ว
Line News
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง แจกเลขเด็ด 2 ตัวตรง ใบเต็มโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 16/11/68
23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
จับโป๊ะ ‘กัปตันเก๊’ ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สุดระทึก! ช่างภาพเปิดคลิปนาทีเดิมพันชีวิต “แมวน้ำหนี” ฝูงวาฬเพชฌฆาต
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
“ริชชี่-ก๊อต อิทธิพัทธ์” สัมพันธ์ 6 ปี ส่อร้าว ฝ่ายชายรับ “ผมไม่ยอมเติบโต”
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต
17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68
17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์
18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี
ซึ้งใจ “อียองแอ” ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด
18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
นายกฯ อนุทิน เผยโทรคุย ทรัมป์-อันวาร์ ยันไทยพร้อมรบหากจำเป็น บีบเขมรขอโทษปมระเบิด
19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68
20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต
21 ชั่วโมง ที่แล้ว