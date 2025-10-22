กัปตันผวา เจอแอร์ฯ เคาะประตูห้องนักบิน สั่งลงจอดฉุกเฉิน นึกว่าโจรบุกจี้ หลังขึ้นบินได้แค่ครึ่งชม.
กัปตันสั่งเครื่องบินลงจอดฉุกเฉิน หลังได้ยินเสียงเคาะประตู แต่ติดต่อลูกเรือไม่ได้ เข้าใจผิดคิดว่ามีคนพยายามบุกห้องนักบิน สุดท้ายเป็นเพราะแบบนี้
นักบินของเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่รัฐเนแบรสกา หลังทะยานขึ้นฟ้าได้เพียง 36 นาที เนื่องจากเกิดเข้าใจผิดว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามบุกรุกเข้าห้องนักบิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา กับเที่ยวบิน SkyWest 6469 ซึ่งให้บริการในสายการบิน American Eagle เครื่องบินได้เดินทางออกจากสนามบินเอปป์ลีย์ เมืองโอมาฮา เวลา 19:23 น. ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อมุ่งหน้าไปยังนครลอสแอนเจลิส แต่ต้องบินกลับมาลงจอดฉุกเฉินในอีก 36 นาทีต่อมา หลังจากเดินทางไปได้เพียง 40 ไมล์
จากรายงานระบุว่า ความโกลาหลเริ่มต้นเมื่อนักบินได้ยินเสียงเคาะประตูจากนอกห้องนักบิน แต่ในขณะเดียวกัน นักบินกลับไม่สามารถติดต่อลูกเรือผ่านระบบสื่อสารภายใน (อินเตอร์โฟน) ได้ ด้วยความเข้าใจผิดจึงคิดว่าอาจเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีผู้พยายามบุกรุก กัปตันจึงตัดสินใจนำเครื่องลงจอดทันที
สายการบิน SkyWest ได้ออกแถลงการณ์ขออภัยในความไม่สะดวก โดยระบุว่าการนำเครื่องกลับมาลงจอดเป็นการตัดสินใจ “ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง” หลังจากพบปัญหาด้านการสื่อสาร
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) ได้ออกมายืนยันในเวลาต่อมาว่า สาเหตุทั้งหมดเกิดจากปัญหาระบบอินเตอร์โฟนขัดข้อง ทำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถติดต่อกัปตันได้ จึงจำเป็นต้องไปเคาะประตูห้องนักบินเพื่อสื่อสารแทน
ท้ายที่สุด หลังจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว เที่ยวบิน SkyWest 6469 ก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปยังนครลอสแอนเจลิส และสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย
