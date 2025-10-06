นักบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ผดส. เพี้ยนบอกชาวเกย์เผยแพร่รังสี ทำเป็นมะเร็ง
นักบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ผดส. เพี้ยนบอกชาวเกย์กำลังตามล่าเขา และโดนเผยแพร่รังสี ทำเป็นมะเร็ง พร้อมขู่จะทำเครื่องบินตก
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เครื่องบินสายการบินซันเคาน์ตี ที่ออกเดินทางจากมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีจุดหมายที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ ต้องลงจอดฉุกเฉินที่นครชิคาโก หลังจากที่เจอผู้โดยสารคลั่งบนเครื่องบิน
โดยผู้โดยสารที่นั่งข้างๆชายคลั่งเล่าว่า ชายคนดังกล่าวได้บ่นว่าเขาถูกกลุ่มชาวเกย์ตามล่าเขา พร้อมบอกด้วยว่าเขากำลังถูกชาวเกย์แผ่รังสี และจะทำให้เขากลายเป็นโรคมะเร็ง พร้อมบรรยายด้วยว่าเขาสวมหน้ากากอนามัยไม่ต่ำกว่า 15 ชั้น
ซึ่งผู้โดยสารคนดังกล่าวตะโกนเสียงดัง สร้างความวุ่นวาย บอกว่า “ทรัมป์มาแล้ว” ก่อนที่ประกาศว่าเขาจะทำให้เครื่องบินลำนี้ตก ทำให้ทางนักบินเปลี่ยนเส้นทางการบินและลงจอดฉุกเฉินและจับกุมชายคนดังกล่าวในที่สุด
ทางเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้โดยสารบนเครื่องที่เหลือก่อนจะอนุญาตให้เครื่องขึ้นบิน ก่อนจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โดยสารคนดังกล่าว
