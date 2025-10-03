นักบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ปารีส ผู้โดยสารเพี้ยนกินพาสปอร์ตตัวเอง
วุ่นวายทั้งลำ นักบินของสายการบินไรอันแอร์นำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ปารีส เจอผู้โดยสารเพี้ยนกินพาสปอร์ตตัวเอง อีกคนพยายามกดทิ้งลงส้วม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าว NYPost รายงานเหตุสุดประหลาด หลังจากที่สายการบินไรอันแอร์ เที่ยวบินจากนครมิลาน ประเทศอิตาลี ไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต้องทำการลงจอดฉุกเฉิน สืบเนื่องจากที่ผู้โดยสารคนหนึ่งพยายามจะกินหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของตัวเอง
อ้างอิงจากผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องเล่าว่า ผู้โดยสารชายคนหนึ่งได้ฉีกหน้ากระดาษพาสปอร์ตของตัวเองและกินมันเข้าไป ส่วนผู้โดยสารอีกคนซึ่งมากับชายคนแรกได้นำพาสปอร์ตทิ้งลงโถส้วม เมื่อพนักงานต้อนรับขอให้เปิดประตูห้องน้ำ ชายคนนี้ก็ไม่ยอมเปิด สร้างความวุ่นวายให้กับเที่ยวบิน
ทางนักบินจึงต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสแทน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขึ้นเครื่องและจับกุมชายทั้งสองคน และทางเครื่องขึ้นบินไปยังจุดหมายตามเดิม
อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าทำไมทั้งสองพยายามถึงพยายามทำลายหนังสือเดินทางของตัวเอง ซึ่งทางสำนักข่าว NYPost ได้ติดต่อไรอันแอร์แต่ไม่ได้รับการตอบกลับมา
