สุดระทึก! ช่างภาพเปิดคลิปนาทีเดิมพันชีวิต “แมวน้ำหนี” ฝูงวาฬเพชฌฆาต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 17:48 น.
57
แมวน้ำหนีฝูงวาฬเพชฌฆาต
ภาพ @Charvet Drucker via AP

เดิมพันด้วยชีวิต แมวน้ำหนีการล่าของฝูงวาฬเพชฌฆาต ด้วยการกระโดดขึ้นเรือนักถ่ายภาพ เผยนาทีระทึกในทะเลซาลิช ห่างซีแอตเทิลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร

ช่างภาพสัตว์ป่ารายหนึ่งที่ออกเดินทางไปชมวาฬนอกชายฝั่งซีแอตเทิลของสหรัฐ ได้บันทึกภาพและวิดีโออันน่าตื่นเต้นของฝูงวาฬเพชฌฆาตที่กำลังไล่ล่า “แมวน้ำ” อย่างดุเดือด ซึ่งแมวน้ำตัวนั้นรอดชีวิตมาได้ด้วยการปีนขึ้นไปหลบอยู่บนท้ายเรือ

ชาร์เวต ดรักเกอร์ อยู่บนเรือเช่าขนาด 6 เมตร ใกล้กับบ้านพักของเธอในเกาะกลางทะเลซาลิช ห่างจากซีแอตเทิลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 ไมล์ เมื่อเธอสังเกตเห็นฝูงวาฬเพชฌฆาต หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ออร์กา” อย่างน้อย 8 ตัว

การเคลื่อนไหวที่ประสานงานกันและการใช้หางฟาดน้ำของพวกมันบ่งชี้ว่ากำลังอยู่ในภารกิจล่าเหยื่อ ดรักเกอร์ใช้เลนส์ซูมของกล้องเพื่อจับภาพ “แมวน้ำฮาร์เบอร์” หรือ แมวน้ำจุด ที่กำลังพยายามหนีจากฝูงวาฬ โดยภาพหนึ่งแสดงให้เห็นแมวน้ำกำลังลอยอยู่กลางอากาศเหนือผิวน้ำที่เดือดพล่าน และเธอคิดว่ากำลังจะได้เห็นวาระสุดท้ายของแมวน้ำตัวนี้แล้ว

แต่เมื่อฝูงวาฬเข้ามาใกล้ลำเรือ ดรักเกอร์และคณะตระหนักว่าพวกมันยังคงไล่ล่าเหยื่ออยู่ และตามกฎการเดินเรือในเขตสัตว์ป่า พวกเขาได้ดับเครื่องยนต์เพื่อป้องกันอันตรายต่อวาฬ ซึ่งการกระทำนี้เองที่ทำให้แมวน้ำใช้เรือเป็น “ห่วงยางชูชีพ” มันปีนขึ้นจากน้ำไปยังแท่นสำหรับว่ายน้ำท้ายเรือใกล้เครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

(Charvet Drucker via AP)

แม้กฎการอนุรักษ์สัตว์ป่า จะห้ามมิให้มนุษย์สัมผัส ! หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ป่า

แต่ดรักเกอร์ได้เริ่มบันทึกภาพไว้ “น่าสงสารจริง ๆ” เสียงของดรักเกอร์ดังอยู่ในวิดีโอ ขณะที่แมวน้ำเงยหน้ามองเธอ “ไม่เป็นไรนะเพื่อน, อยู่ตรงนั้นแหละ”

ฝูงวาฬไม่ได้ยอมแพ้โดยง่าย แต่กลับรวมตัวกันเพื่อพยายามโยกเรือให้แมวน้ำตกลงไป วิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของดรักเกอร์แสดงให้เห็นวาฬเรียงแถวและดำผุดดำว่ายเข้าหาเรือด้วยจังหวะที่แตกต่างกันเพื่อสร้างคลื่นลูกใหญ่ให้ซัดใส่เรือ ซึ่งยุทธวิธีคลื่นซัดนี้นักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 แล้ว

แมวน้ำบนเรือของดรักเกอร์ได้ไถลตกลงไปอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ก็พยายามปีนกลับขึ้นมาได้สำเร็จและหลังจากพยายามอยู่ประมาณ 15 นาที ฝูงวาฬก็ตัดสินใจว่ายน้ำจากไป

ดรักเกอร์ซึ่งเคยถ่ายภาพซากแมวน้ำที่อยู่ในปากวาฬมาก่อน บอกว่าโดยปกติแล้วเธอจะยินดีเมื่อวาฬได้กิน

“ฉันเป็นทีมวาฬออร์กาเสมอในทุกวัน” เธอกล่าว “แต่ทันทีที่แมวน้ำขึ้นมาอยู่บนเรือ… ฉันก็เปลี่ยนเป็นทีมแมวน้ำในทันที”

วาฬเพชฌฆาตที่ล่าแมวน้ำและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดในพื้นที่นี้ เป็นที่รู้จักในชื่อ “บิกก์ส ออร์กา” (Bigg’s orcas) หรือออร์กาประเภท “นักเดินทาง” (transient) ซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างวาฬออร์กาประเภท “ประจำถิ่น” ที่เน้นกินปลาแซลมอนและกำลังถูกจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์.

(Charvet Drucker via AP)

ที่มา : เอพี (AP) / ขอบคุณคลิป @AssociatedPress

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

