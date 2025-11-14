งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน
ในหลวง และพระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ฉลองสัมพันธ์ 50 ปี พระราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมประยุกต์ ผสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและกระดุมแบบจีน แฝงการออกแบบลึกซึ้ง
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมตัดเย็บจากผ้าไหมไทยยกดอกลำพูนสีกรมท่าปักด้วยดิ้นเงิน ซึ่งแฝงกิมมิคในการออกแบบโดยการนำชุดไทยอมรินทร์ของไทยมาประยุกต์กับการตกแต่งกระดุมคู่ตามแบบชุดของจีน เนื่องในโอกาสเสด็จเยือนประเทศจีนครบรอบความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี”
นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (State Visit) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2568 ตามคำทูลเชิญของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ครบ 50 ปี
เมื่อเวลา เวลา 10.20 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อเวลา 16.03 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เวลา 16.49 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง ณ ที่นั้น นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคู่สมรส กงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในสาธารณรัฐประชาชนจีน และคู่สมรส พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายฌอง มาร์ก โพลี (Mr. Jean-Marc Poli) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง ตลอดจนพระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา ชุมชนคนไทยในกรุงปักกิ่ง เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยที่แสดงถึงการผสานวัฒนธรรมอย่างงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง โดยเพจเฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ เผยที่มาและความหมายของฉลองพระองค์ชุดนี้ ระบุว่า “สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมตัดเย็บจากผ้าไหมไทยยกดอกลำพูนสีกรมท่าปักด้วยดิ้นเงิน ซึ่งแฝงกิมมิคในการออกแบบโดยการนำชุดไทยอมรินทร์ของไทยมาประยุกต์กับการตกแต่งกระดุมคู่ตามแบบชุดของจีน เนื่องในโอกาสเสด็จเยือนประเทศจีนครบรอบความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี”
