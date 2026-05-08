ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 09:59 น.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 690,000 เม็ด มอบให้สปสช. ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพิธีพระราชทานรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2568

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าเฝ้ารับพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ด “อิมครานิบ 100” (IMCRANIB 100) จำนวน 690,000 เม็ด

การพระราชทานยาครั้งนี้จัดขึ้นในพิธีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งภายใต้ “โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้ สปสช. นำไปจัดสรรแก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียม

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเล็งเห็นว่า สุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นเสาหลักด้านสาธารณสุขของชาติ พร้อมทรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ ที่พระตำหนักพิมานมาศ เมื่อปี 2563 เพื่อเติมเต็มระบบการวิจัยทางการแพทย์ การเภสัชกรรม และมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล (PIC/s GMDP) โรงงานแห่งนี้มีศักยภาพในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาผลิตในระดับอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยมียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

การดำเนินงานของโรงงานแห่งนี้ยังช่วยพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการพัฒนาตำรับยา การผลิต การควบคุมคุณภาพ การทดสอบทางเภสัชวิทยา และการขึ้นทะเบียนยา ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

พระองค์ทรงวางพระนโยบายการวิจัยและผลิตยาด้วยความรอบคอบ และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกรูปแบบ โดยทรงสนพระทัยยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสเป็นพิเศษ สำหรับข้อมูลสำคัญของยาชนิดนี้ ได้แก่ เป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีผลข้างเคียงต่ำ ใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยายอมรับอย่างกว้างขวาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และรัฐบาลบรรจุเข้าบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

การพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้า อิมครานิบ 100 จำนวน 690,000 เม็ด แก่ สปสช. ในครั้งนี้ เกิดจากน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกร เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายและฐานะทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ป่วยที่กำลังทุกข์ทรมานจากโรคร้ายสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพระปณิธานอันแน่วแน่

ข้อมูลจาก : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

sukanlaya s.

