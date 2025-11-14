ข่าว

กำลังจะซึ้ง! เพจดังแชร์คลิปพ่อค้าหวยสู้ชีวิต แต่ตอนจบหักมุมยิ่งกว่าละคร

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 17:20 น.
59
พ่อค้าหวยสู้ชีวิตเข็นรถเข็นริมทางอย่างยากลำบาก
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

โซเชียลอึ้ง คลิปพ่อค้าพิการเข็นรถเข็นริมทาง แต่พอถึงที่หมาย สุดท้าย คดีพลิก ทำเอาคนถ่ายอึ้ง

กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เพจ ท่านเปา ได้โพสต์คลิปวิดีโอหนึ่ง พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่ชวนคิดว่า “อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า…”

ในตอนต้นของคลิป เผยให้เห็นภาพที่น่าจะสร้างความประทับใจและสะเทือนใจไปพร้อมกัน เป็นภาพของพ่อค้าพิการขายใบลอตเตอรี่ท่านหนึ่ง กำลังเข็นรถเข็นคนเดียวอย่างยากลำบากอยู่ข้างทางริมฟุตบาท ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนการสู้ชีวิตของชายคนหนึ่ง

คลิปพ่อค้าหวยพิการสร้างความประทับใจในโซเชียล
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

แต่เอ๊ะ!!!! ช้าก่อน อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน มือกล้องยังคงแพนกล้องติดตามพ่อค้าคนนั้นไปอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ก็เริ่มพลิกผัน เมื่อพ่อค้าคนดังกล่าวเข็นรถไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่จอดไว้

ภาพพ่อค้าหวยสู้ชีวิตที่ทำให้คนดูรู้สึกสะเทือนใจ
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

และแล้ว สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น พ่อค้าคนนั้นพับกระเป๋าแผงลอตเตอรี่เก็บอย่างคล่องแคล่ว ก่อนที่เขาจะกระเด้งตัวลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว ราวกับว่าภาพของผู้พิการผู้น่าสงสารเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้ กลายเป็นคนละคนในพริบตา

พ่อค้าหวยเข็นรถไปจนถึงมอเตอร์ไซค์อย่างรวดเร็ว
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ไม่อยากจะเชื่อ ชายขายลอตเตอรี่คนนั้น เดินเหินปกติและไปขี่มอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวหน้าตาเฉย จากนั้น เขาก็กลับไปเก็บของที่รถเข็นขายหวย ทยอยเอาข้าวของเครื่องใช้ไปแขวนบนรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็พับรถเข็นคันนั้นไปวางเก็บไว้บนมอเตอร์ไซค์ ก่อนที่เจ้าตัวจะขับหายลับตาไป ทิ้งไว้แต่ความงุนงงให้กับผู้ที่ได้ชมคลิปนี้

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

