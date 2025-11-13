ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:43 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 10:43 น.
61
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน
ภาพ @รัฐบาลไทย

นายกรัฐมนตรี เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศครบรอบ 50 ปี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ทุกครั้งที่องค์พระประมุขของชาติ เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ รัฐบาลก็จะต้องมีรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน ก็มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรี และนายสีหศักดิ์พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดตามขบวนเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ

การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เยือนประเทศจีนในครั้งนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ของไทย ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ประเทศจีน ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทรงจำ เป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบ 50 ปี โดยเป็นความสัมพันธ์ทางการทูต แต่ที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ มีสืบเนื่องกันมาเป็นหลายร้อยปีแนวทางของเรา.

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

2 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

51 วินาที ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

11 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

22 นาที ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

29 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

31 นาที ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

45 นาที ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

48 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

48 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

56 นาที ที่แล้ว
Danny Lent ชาวต่างชาติเล่าประสบการณ์เป็น LGBTQ ในไทยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ข่าว

คลิปนาทีซึ้ง ชาวต่างชาติ เล่าประสบการณ์ เป็น LGBTQ ที่กรุงเทพฯ คนไทย ไม่ถามเพศสภาพ แต่ถาม “กินข้าวหรือยัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บูรณะราชรถ ราชยาน พระพันปี ข่าว

เตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสุดงง ละครเอา &quot;ชื่อจริง-รูปจริง&quot; ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย &quot;ฟ้องได้ไหม?&quot; ข่าว

หนุ่มสุดงง ละครเอา “ชื่อจริง-รูปจริง” ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย “ฟ้องได้ไหม?”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินชอบพูดเข้าทางเขมร ข่าวการเมือง

“ทูตรัศม์” กังขา “อนุทิน” ชี้ชอบพูดเข้าทางเขมร หลักฐานชัดโผล่ท้าภาษีทรัมป์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 13 พ.ย. 68 ศูนย์กลางฃเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ข่าว

แผ่นดินไหววันนี้ เขย่าเกาะสมุย ขนาด 2.4 ประชาชนผวา เสียงดังสนั่น-บ้านสั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตส่งกำลังใจ “น้องแต๊งกิ้ว” แข้งเบอร์ 14 ทีมหมอนทอง ป่วยกะทันหัน ต้องนอนรพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองรูปพรรณ 13 พ.ย.2568 ราคาทองวันนี้

ราคาทองรูปพรรณ พุ่ง ขายออกบาทละ 65,050 พร้อมเช็กทองคำแท่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

วงในเฉลยปมรักร้าว เป๊ก เศรณี-เพลง ชนม์ทิดา ลือสนั่นมือที่สามไฮโซสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิก NewJeans กลับค่าย Ador ครบทั้ง 5 คน บันเทิงเกาหลี

เฮลั่น! NewJeans กลับค่าย ADOR ครบ 5 คน พร้อมสร้างตำนานบทใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิงห์บุรีวิกฤต คันกั้นน้ำที่ อ.อินทร์บุรี พังใกล้ 16.40 น. วานนี้ (12 พ.ย.) น้ำเชี่ยวบ่าเข้าชุมชนกว่า 300 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งอพยพด่วน เตือนระวังน้ำมุ่งหน้า สภ.อินทร์บุรี ข่าว

คลิปมวลน้ำคลั่ง! พนังกั้นน้ำวัดปราสาทแตก น้ำท่วมเข้าอำเภออินทร์บุรี 300 หลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก ข่าว

แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวซิงฉือ หนุ่มจีนอายุ 35 ปี ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มจีนชื่อคล้ายดาราใหญ่ แฟนคลับเกือบช็อก ! หนีกบดานขอนแก่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย “นฤชา​” นั่ง​อธิบดีกรมการปกครอง​

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ เทคโนโลยี

เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:43 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 10:43 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button