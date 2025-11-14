ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงสิริโฉม พระราชินี เคียงข้าง ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 09:43 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 09:43 น.
155
ทรงสิริโฉม สมเด็จพระราชินี เคียงข้าง ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์

วานนี้ (13 พ.ย. 2568) เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8886 จากท่าอากาศยานทหารดอนเมือง เพื่อเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (State Visit) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2568

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ เป็นไปตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับวาระสำคัญในการเสด็จฯ เยือน คือการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 50 ปี ทั้งยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติ

ต่อมา เวลา 16.03 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมข้าราชการระดับสูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กราบบังคมทูลเบิก นายหง เหล่ย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง

โอกาสนี้ เด็กชายชาวจีนได้ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เด็กหญิงชาวจีนทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศ

เสร็จสิ้นพิธีการรับเสด็จ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง ซึ่งรัฐบาลจีนจัดถวายเป็นที่ประทับแรม

ย้อนประวัติความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนมี

แบ่งออกเป็นสองช่วงหลักๆ คือ ยุคโบราณ ที่มีการติดต่อค้าขายและวัฒนธรรม กับ ยุคสมัยใหม่ ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ

ยุคโบราณ ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติและการค้า (ก่อนปี พ.ศ. 2518)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีมานานนับพันปี เริ่มต้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมีการติดต่อค้าขายและรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีการทำเครื่องปั้นดินเผา ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปในรูปแบบของระบบบรรณาการ (จิ้มก้อง) ซึ่งไทยจะส่งทูตและเครื่องบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีนตามประเพณี ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทยทำให้เกิดคำกล่าวที่คุ้นหูว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

ตลอดช่วงเวลานี้ แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตแบบรัฐต่อรัฐตามอย่างสากลในปัจจุบัน แต่ความสัมพันธ์ระดับประชาชนและราชสำนักก็มีความแน่นแฟ้นมาก

ยุคสมัยใหม่:การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นไป)

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เกิดขึ้นในบริบททางการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อน โดยมีปัจจัยจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีระบบการปกครองที่แตกต่างกัน

ผู้นำของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยที่เสด็จฯ เยือนจีนหลายครั้ง ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้ขยายความร่วมมือเชิงลึกในหลายด้าน เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา, วัฒนธรรม, สาธารณสุข, ความมั่นคงและการทหาร, และด้านตุลาการ มีการลงนามในข้อตกลงและสนธิสัญญาต่างๆ มากมาย เช่น สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความตกลงว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และความตกลงยกเว้นวีซ่าระหว่างกันในปัจจุบัน

จีนเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย มีการลงทุนและการค้าระหว่างกันอย่างมหาศาล รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยจำนวนมาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส. กว่า 300 คน มากสุด กทม.

29 วินาที ที่แล้ว
หมอโบว์โพสต์เศร้าพังสร้อยฟ้าเสียชีวิตหลังรักษานาน 18 วัน ข่าว

สุดยื้อ! ‘พังสร้อยฟ้า’ หลังติดเชื้อบาดทะยัก เผยนาทีจากไปไม่บอก

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1

14 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า หมอมุกกินเค้ก แจกของแลกโหวต-รีวิวร้านเชิงลบ เหมาะสมรางวัลหรือไม่?

29 นาที ที่แล้ว
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลง &quot;Plern&quot; แจ้งยุติบริการฟังเพลงและคาราโอเกะทั้งหมด ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเผยมาตรการคืนสิทธิและจัดการข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยี

ข่าวเศร้า! แอปฯ Plern ประกาศยุติให้บริการ 17 ธ.ค. 68 นี้

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

BBC ขอโทษ ทรัมป์ ปมตัดต่อสารคดีบิดเบือน ยันไม่จ่ายค่าเสียหายให้

45 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ล่าสุด หลังเลิก เป๊ก เศรณี บันเทิง

ถึงใคร? เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ปริศนา ความหมายเจ็บ หลังเลิก เป๊ก

51 นาที ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานเบอร์นามา สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย ที่มีบทบาทสำคัญในข่าวสาร ข่าว

รู้จัก “เบอร์นามา” สำนักข่าวแห่งชาติ มาเลเซีย ดราม่าแปลผิด ทุ่นระเบิด เก่า-ใหม่

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าขอบสนาม แฟนบอลรุ่นจิ๋วชูป้ายขอเสื้อ ‘ชนาธิป’ เป็นของขวัญวันเกิด อาจสร้างพฤติกรรมเลียนแบบ

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อมาเลฯ ขอโทษ ยอมรับแปลผิด ยืนยันคณะ AOT บอกว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายรัสเซียเล่นใหญ่ จัดฉากโดนขโมยรถ ไม่อยากไปช็อปปิ้งกับเมีย เสี่ยงคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีสลดซ้ำ! เครื่องบินดับเพลิงตกในโครเอเชีย นักบินเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงสิริโฉม สมเด็จพระราชินี เคียงข้าง ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงสิริโฉม พระราชินี เคียงข้าง ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อารีอานา กรานเด ถูกแฟนคลับบุกขณะเดินพรมเหลืองในงาน Wicked ที่สิงคโปร์ บันเทิง

คลิปนาทีชุลมุน “อารีอานา กรานเด” เจอแฟนคลับคว้าตัว กลางงาน Wicked

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เป้ ไฮร็อก ร้อง ดร.แก้ว ถูกหนุ่มนามสกุลดัง หลอกลงทุนรถมือสอง สูญเงินล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ โพสต์ขอบคุณ TPN GLOBAL ที่ช่วยขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

พักดราม่า! ณวัฒน์ ขอบคุณ TPN ช่วยโพสต์ขายบัตร MU ลั่น จะอดทนและทำงานเต็มที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กองทัพไทย ชี้ สื่อมาเลฯ รายงานผิด ล่าสุดแก้ไขแล้วว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เผยคนไทยแห่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านเดลิเวอรี ทุบสถิติล้านออเดอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน หวัง ไทย-กัมพูชา ยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงทวีความรุนแรงมากขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดร้านอาหาร ใกล้ลาสเวกัสสตริป โชคดีไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอร์ดนโยบายคุมน้ำเมา ปลดล็อกนักดื่มนั่งต่อได้ถึงตี 1 ทดลอง 6 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ อ้าง AOT รายงานว่าทุ่นระเบิดไม่ใช่ของใหม่ วอนขอให้กลับมาเจรจา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 3 หญิงลาว ค้าบริการทางเพศในเชียงใหม่ อ้างเลือกแค่ลูกค้าที่ชอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 09:43 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 09:43 น.
155
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส. กว่า 300 คน มากสุด กทม.

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
หมอโบว์โพสต์เศร้าพังสร้อยฟ้าเสียชีวิตหลังรักษานาน 18 วัน

สุดยื้อ! ‘พังสร้อยฟ้า’ หลังติดเชื้อบาดทะยัก เผยนาทีจากไปไม่บอก

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

ดราม่า หมอมุกกินเค้ก แจกของแลกโหวต-รีวิวร้านเชิงลบ เหมาะสมรางวัลหรือไม่?

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button