ในหลวงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์

ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในหลวงเสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (7 มี.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เนื้อหาข้อความโดยระบุว่า เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ (ยศขณะนั้น) ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2568

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ถวายปิ่นโตภัตตาหาร และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายอนุโมทนา

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 1 คู่ พร้อมทั้งทรงปล่อยนกและปล่อยปลา เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลทานบารมี เป็นการส่วนพระองค์ บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสง่างาม

พระราชทานบุญในวันเฉลิมพระชนม์: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีทางศาสนาส่วนพระองค์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อนึ่ง พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานด้านกีฬาให้แก่เยาวชนของชาติ.

ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปล่อยสัตว์เพื่อสร้างบุญกุศล ณ วัดราชบพิตร
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลพลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ (ยศขณะนั้น) เสด็จประดิษฐานพระบรมมหากุศล ณ วัดราชบพิธ
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ (ยศขณะนั้น) ฉลองวันคล้ายวันเกิดด้วยพระราชทานบุญกุศล
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลพลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ (ยศขณะนั้น) เสด็จประดิษฐานพระบรมมหากุศล ณ วัดราชบพิธ
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ @โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

