พระราชินี ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีม่วง งามประณีต เสด็จฯ เยือนสวีเดน
ในหลวงและพระราชินีเสด็จฯ เยือนสวีเดน ร่วมงานฉลอง 80 พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ลโฉมความสง่างามของฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีม่วงสุดประณีต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2569 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 80 พรรษา
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 08.29 น. ตามเวลาท้องถิ่น พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8886 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง
เจ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ทรงรอรับเสด็จ ณ เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง จากนั้น นางเจสสิกา เฮดิน รองอธิบดีกรมพิธีการทูตราชอาณาจักรสวีเดน กราบบังคมทูลแนะนำบุคคลสำคัญฝ่ายสวีเดน ได้แก่ หัวหน้ากองงานในพระองค์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ตลอดจนราชองครักษ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงาน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่ทั้งสองพระองค์ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ โฮเทล (Grand Hotel) กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ
ต่อมาเวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงแรมแกรนด์โฮเทล คณะบุคคลมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ประกอบด้วย นางสาวพิฐรา นวรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม, ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงาน ณ กรุงสตอกโฮล์ม, ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และคู่สมรส, ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ โฮเทล และ ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทย ต่างพร้อมใจมารอชื่นชมพระบารมี
ในช่วงค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระราชวังหลวงกรุงสตอกโฮล์ม เพื่อทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างไม่เป็นทางการ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เพื่อต้อนรับพระประมุขและพระราชวงศ์จากต่างประเทศ
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลองพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีม่วง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ชุดไทยพระราชนิยม งดงามอย่างยิ่งด้วยตัดเย็บเข้ารูปพอดีพระองค์ โดดเด่นด้วยลวดลายงานปักที่ละเอียดอ่อนและประณีตบรรจงบนผืนผ้าสีม่วง แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีไทย
ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังเตรียมนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกับทาง UNESCO ในช่วงปลายปีนี้
ข้อมูลจาก : หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ และ พระลาน
