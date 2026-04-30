ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีม่วง งามประณีต เสด็จฯ เยือนสวีเดน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:34 น.
พระราชินี ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีม่วง เสด็จฯ เยือนสวีเดน

ในหลวงและพระราชินีเสด็จฯ เยือนสวีเดน ร่วมงานฉลอง 80 พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ลโฉมความสง่างามของฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีม่วงสุดประณีต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2569 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 08.29 น. ตามเวลาท้องถิ่น พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8886 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง

เจ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ทรงรอรับเสด็จ ณ เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง จากนั้น นางเจสสิกา เฮดิน รองอธิบดีกรมพิธีการทูตราชอาณาจักรสวีเดน กราบบังคมทูลแนะนำบุคคลสำคัญฝ่ายสวีเดน ได้แก่ หัวหน้ากองงานในพระองค์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ตลอดจนราชองครักษ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงาน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่ทั้งสองพระองค์ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ โฮเทล (Grand Hotel) กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ

ต่อมาเวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงแรมแกรนด์โฮเทล คณะบุคคลมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ประกอบด้วย นางสาวพิฐรา นวรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม, ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงาน ณ กรุงสตอกโฮล์ม, ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และคู่สมรส, ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ โฮเทล และ ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทย ต่างพร้อมใจมารอชื่นชมพระบารมี

ในช่วงค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระราชวังหลวงกรุงสตอกโฮล์ม เพื่อทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างไม่เป็นทางการ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เพื่อต้อนรับพระประมุขและพระราชวงศ์จากต่างประเทศ

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลองพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีม่วง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ชุดไทยพระราชนิยม งดงามอย่างยิ่งด้วยตัดเย็บเข้ารูปพอดีพระองค์ โดดเด่นด้วยลวดลายงานปักที่ละเอียดอ่อนและประณีตบรรจงบนผืนผ้าสีม่วง แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีไทย

ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังเตรียมนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกับทาง UNESCO ในช่วงปลายปีนี้

ข้อมูลจาก : หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ และ พระลาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab เผยสถิติ “ส้มตำปูปลาร้า-ถุงยาง” ไอเท่มยอดฮิตคนเมือง ช่วง ศ.-ส.

50 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง ท้า เสือ ดุสิต กราบเท้า! แฉยับวีรกรรม หมาขี้เรื้อน กระทืบคนแก่ปางตาย

1 นาที ที่แล้ว
&quot;ชลณัฏฐ์&quot; ผิดหวังมาก ใช้คำ &quot;เร่าร้อน&quot; พาดหัวข่าว &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ชี้ลดทอนคุณค่า ข่าว

“ชลณัฏฐ์” ผิดหวังมาก ใช้คำ “เร่าร้อน” พาดหัว “ไอซ์ รักชนก” แต่งเดรสสั้นเข้าสภาฯ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ต่อสายตรง “ปูติน” คุยเรื่องหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครน เสนอช่วยเรื่องอิหร่าน

12 นาที ที่แล้ว
บอสชาตรี ฝากถึง &quot;รถถัง&quot; หลังพ่าย &quot;ทาเครุ&quot; ชี้นักสู้สบายเกินไปนำมาซึ่งความล้มเหลว ข่าวกีฬา

บอสชาตรี ฝากข้อคิด หลังแมตช์ “รถถัง” พ่าย “ทาเครุ” ชี้ตรงเข้าเป้า

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คนกรุงระวัง! ดัชนีความร้อนวันนี้ อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก ทะลุ 52 องศา

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กุลยา” เปิดใจสาเหตุยื่นลาออกเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร มีผล 1 พ.ค. 69

53 นาที ที่แล้ว
ไอดอลใต้ดินญี่ปุ่น จัดเซอร์วิสให้แฟนคลับดมรักแร้ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด ไอดอลสาวให้แฟนคลับดมรักแร้ ทัวร์ลงยับ น่ารังเกียจ ขายชีวิตส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” สั่งประกันสังคมเร่งชี้แจง หลังเพจดังเผยเจองบล่องหนเกือบ 4 พันล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย จุดประทัดเตือนเขมร หลังยั่วยุใกล้ลวดหนามไทย ขณะนำทูตลงพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” โพสต์ภูมิใจในตัวพ่อ นับถอยหลังก่อน “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ 11 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 2 พ.ค. 69 หวยออกหลังวันแรงงาน เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! ดุ่ย ภรัญฯ ย้ำเลขท้ายชุดเด่น 2/5/69 เตรียมรับทรัพย์หวยงวดต้นเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 30 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 เปิดตลาดส่งท้ายเดือนเมษายน เศรษฐกิจ

ราคาทอง 30 เม.ย. 69 เปิดตลาดเช้าบวก 300 รูปพรรณขายออก 71,800 ส่งท้ายเดือนเมษายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 30 4 69 ดูดวง

2 ราศี พลิกวิกฤตเป็นเศรษฐี เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสทอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน ข่าวต่างประเทศ

รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว ข่าวต่างประเทศ

ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส ข่าว

สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผิดหวัง “รถถัง” โดนต่อยน่วม แพ้ทาเครุ ONE ญี่ปุ่น โพสต์ขอโทษ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนงานประปาอินเดียถูกดินถล่มทับเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก ดินถล่มทับคนงาน ร่างกระแทกพื้น เพื่อนเร่งช่วย แต่ไร้ปาฏิหาริย์ ดับคาหลุม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน ข่าวต่างประเทศ

ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 อันดับเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 2/5/69 เลขคนดัง-เลขมงคล มาแรงครองแผงหวย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า ข่าวต่างประเทศ

แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 29 เมษายน 2569 หวยลาว

หวยลาวพัฒนา 29 เมษายน 2569 ลุ้นผลเลข 6 ตัว สลาก 5/45 คืนนี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เปิดสาเหตุ &quot;น้องพู่กัน&quot; นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม ข่าว

อาลัย เปิดสาเหตุ “น้องพู่กัน” นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Grab เผยสถิติ “ส้มตำปูปลาร้า-ถุงยาง” ไอเท่มยอดฮิตคนเมือง ช่วง ศ.-ส.

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569

กัน จอมพลัง ท้า เสือ ดุสิต กราบเท้า! แฉยับวีรกรรม หมาขี้เรื้อน กระทืบคนแก่ปางตาย

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
&quot;ชลณัฏฐ์&quot; ผิดหวังมาก ใช้คำ &quot;เร่าร้อน&quot; พาดหัวข่าว &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ชี้ลดทอนคุณค่า

“ชลณัฏฐ์” ผิดหวังมาก ใช้คำ “เร่าร้อน” พาดหัว “ไอซ์ รักชนก” แต่งเดรสสั้นเข้าสภาฯ

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569

“ทรัมป์” ต่อสายตรง “ปูติน” คุยเรื่องหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครน เสนอช่วยเรื่องอิหร่าน

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
Back to top button