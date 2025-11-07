ศาลเยอรมัน พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต พยาบาลเหี้ยมฆ่าคนป่วย ลดภาระงาน
ศาลเยอรมัน พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต พยาบาลเหี้ยมฆ่าคนป่วย 10 ศพ และหมายปองอีก 27 ชีวิต เพื่อลดภาระงานของตัวเอง
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักข่าว CNN รายงานว่าศาลในประเทศเยอรมนีได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตพยาบาลที่ก่อเหตุฆ่าคนไข้ 10 คน ในเมืองอาเคิน หลังจากที่เขารู้สึกเครียดกับภาระงานที่หนัก เลยทำไปเพื่อลดจำนวนงานลง
โดยพยาบาลชายที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะชน ได้ฉีดยาแก้ปวดหรือยาระงับประสาทให้ผู้ป่วยคนชรา เพื่อหวังจะคร่าชีวิตผู้ป่วย ซึ่งเป้าหมายของเขาคืออยากจะลดภาระงานตัวเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 10 ศพ นอกจากนี้เขายังพยายามทำแบบนี้กับผู้ป่วยอีก 27 ราย แต่ผู้ป่วยชุดนี้รอดมาได้
จากการสอบสวนพบว่าชายคนดังกล่าวน่าจะก่อเหตุในช่วงเดือนธันวาคม 2566 จนไปถึง พฤษภาคม 2567 ก่อนที่เขาจะถูกจับได้ และถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อัยการระบุเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ก่อเหตุ แสดงความโกรธและขาดความเมตตาต่อผู้ป่วย และเขาเลือกจะทำตัวเป็น “ผู้กำหนดความเป็นความตาย”
ขณะที่ศาลตัดสินว่าการกระทำของเขามี “ความผิดร้ายแรงเป็นพิเศษ” โดยผู้ก่อเหตุต้องถูกจำคุกอย่างน้อย 15 ปี ถึงจะมีสิทธิขอยื่นปล่อยตัวก่อนกำหนด อย่างไรก็ตามผู้ต้องหายังคงมีสิทธิ์อุทธรณ์ในคดีนี้
ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีคดีคล้ายคลึงกัน หลังจากที่ แพทย์วัย 40 ปี ทำงานในกรุงเบอร์ลิน ได้สังหารคนไข้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนไปแล้วอย่างน้อย 15 ศพ
