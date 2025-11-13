หนุ่มอเมริกัน จิตหลอน ชักปืนยิงเจ้าของบ้านดับ สารภาพอ้าง แมลงสาบสั่งให้ฆ่า
นายอเล็กซิส เฮอร์นันเดซ วัย 25 ปี ถูกจับข้อหายิงเจ้าของบ้านดับ 2 ศพ เจ้าตัวสารภาพ อ้างได้รับ ข้อความลับจากแมลงสาบสั่งให้ฆ่า เชื่อถูกติดกล้องในหลอดไฟ
นายอเล็กซิส เฮอร์นันเดซ ชายอายุ 25 ปี จากรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ก่อเหตุยิงคนเสียชีวิต 2 ราย ภายในบ้านพักในเขตเบอร์นาลิลโลเคาน์ตี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเฮอร์นันเดซ และพวกในบ้าน 3 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กเล็ก 2 คน ให้ออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย
สำนักงานนายอำเภอเบอร์นาลิลโลเคาน์ตี ได้รับแจ้งเหตุยิงกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบนายเฮอร์นันเดซเป็นคนมาเปิดประตูต้อนรับ เจ้าหน้าที่พบร่างชายผู้ใหญ่ 2 คน เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก มีบาดแผลจากการถูกยิงอย่างชัดเจน หนึ่งในเหยื่อคือเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเฮอร์นันเดซรู้จักกับผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ในระหว่างสอบปากคำ เฮอร์นันเดซให้การว่า แมลงสาบเป็นคนสั่งให้เขาทำ เขาอ้างว่าได้รับข้อความลับที่ส่งผ่านแมลงสาบ ซึ่งบอกเขาว่า “จำเป็นต้องฆ่า” ก่อนจะก่อเหตุยิง เฮอร์นันเดซยังอ้างว่า เจ้าของบ้านไม่ชอบแมลงสาบ และตัวเขาเองก็เห็นสัญญาณเตือนต่าง ๆ รอบตัว เขาจึงไม่สามารถเพิกเฉยได้
ผู้ต้องสงสัยเชื่อว่า เจ้าของบ้านกำลังสะกดรอยตามเขาด้วยการติดตั้งกล้องไว้ในหลอดไฟ เขาอ้างว่าได้ยินเสียงน่าขนลุกดังออกมาจากช่องระบายอากาศ ก่อนเกิดเหตุยิง เฮอร์นันเดซซื้อปืนพกไว้เพื่อป้องกันตัว และกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
จากเหตุการณ์ ขณะที่ชายผู้เสียชีวิตทั้งสองคนพยายามพาเขาไปที่ห้องหลังบ้านนั้น เฮอร์นันเดซได้ชักปืนยิงเจ้าของบ้านเข้าที่ศีรษะทันที และยิงเหยื่ออีกคนขณะอยู่ในห้องครัว เฮอร์นันเดซยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะไม่ทำร้าย เด็กทั้งสองคนที่อยู่ในบ้าน แต่สุดท้ายยอมรับว่า รู้ว่ามีเด็กอยู่ด้วยและเด็ก ๆ เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่มาถึง เฮอร์นันเดซพกอาวุธปืนไว้ที่เอว และมีดดาบไว้ที่สะโพก เขาอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นนาวิกโยธินและ ต้องทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ นักสืบคดีฆาตกรรม ได้เข้าสืบสวนและรวบรวมหลักฐานต่อเนื่อง ส่วนข้อมูลการสืบสวนเพิ่มเติมจะเปิดเผยเมื่อแจ้งญาติผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว
ที่มา: The Daily Star
