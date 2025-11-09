พนักงานทำความสะอาดถูกยิงดับในสหรัฐฯ เหตุไปผิดบ้าน ลูก 4 กำพร้าแม่
พนักงานทำความสะอาดถูกยิงดับในสหรัฐฯ เหตุไปผิดบ้าน ทำลูก 4 คนกำพร้าแม่ ตำรวจเร่งสอบสวน ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดผู้ก่อเหตุ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯกำลังเข้าสอบสวนกรณี นางมาเรีย ฟลอรินดา รีโอ เปเรซ หญิงทำความสะอาดถูกยิงเสียชีวิตหลังเดินทางไปผิดบ้าน ในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายเมาริซิโอ เวลาซเควส สามีผู้ตายออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการความยุติธรรมให้ภรรยาของเขา ซึ่งเขาเล่าว่า ผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนทะลุผ่านประตูออกมา ซึ่งเธอไม่รู้ตัวว่าเธอถูกยิงจนกระทั้งเธอล้มลงไปในอ้อมแขนของสามี
ทางสามีกล่าวอีกด้วยว่า ผู้ก่อเหตุควรจะโทรเรียกตำรวจก่อน ไม่ใช่ยิงแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยแบบนี้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ตายเป็นหญิงชาวกัวเตมาลา และเป็นแม่ลูก 4
ขณะที่ทางตำรวจระบุว่า พวกเขายังไม่เปิดเผยรายละเอียดของผู้ก่อเหตุ โดยระบุว่าคดีนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน และอาจจะทำให้ผู้ก่อเหตุตกอยู่ในอันตรายได้ และขอให้ประชาชนเจ็บเย็น และอย่าเผยแพร่ข่าวปลอมบนโลกออนไลน์
