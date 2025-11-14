ข่าวดาราบันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 14:49 น.
72
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ

แพท วงเคลียร์ ออกโรงป้อง ฌอน POEM ขอพูดในฐานะรู้จักมา 20 ปี หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ ยืนยันเพื่อนนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร ดูแลพนักงานดีมากเหมือนญาติ

จากกระแสดราม่า ฌอน ชวนล ไคสิริ ผู้บริหารแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย POEM ออกมาแชร์ประการณ์ของหมออินฟลูฯ คนดัง อ้างว่ามีการทำคอนเทนต์เพื่อโจมตีร้านค้าและผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อปั่นยอดวิวก่อนการประกาศรางวัล TikTok พร้อมเตือนภัยและเรียกร้องแพทยสภาสอบการกระทำดังกล่าวว่ามีความผิดหรือไม่

ล่าสุด แพท วงเคลียร์ หรือ แพท รัณนภันต์ นักร้องสาวร็อก ออกมาเปิดใจในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันมา 20 ปี เล่าจุดเริ่มต้นในวันที่ ฌอนยังเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันจนถึงวันที่เริ่มต้นทำธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าจนถึงวันที่มีชื่อเสียงดังระดับโลก ผ่านไอจี patklear ระบุว่า “@sean_poem แพทเป็นเพื่อนกับฌอนมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย เห็นตั้งแต่ฌอนทำร้านเสื้อครั้งแรกเล็ก ๆ ที่ใต้ลิโด้ เคยเดินแบบให้ฌอนตั้งแต่งานเล็ก ๆ ในคณะ มาจนชุดแต่งงานแพทก็ฌอนตัดให้ทุกชุด บอกตรง ๆ ว่าตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเห็นฌอนโกรธใครเลยมั้ง ให้เกียรติทุกคน รวมถึงให้เกียรติและดูแลเทรนพนักงานทุกคนอย่างดีเหมือนญาติพี่น้อง พี่ ๆพนักงานหลายคนอยู่มาตั้งแต่ร้านเปิด และที่แพทเคยเจอมาพนักงานน่ารักสุภาพมากทุกคนจนแพทเกรงใจ สั้น ๆ เท่านี้ค่ะ @poem_official”

ต่อมา ฌอน POEM ออกมาตอบกลับว่า “รักนะแพท ขอบคุณแพทมากๆ”

นอกจากนี้ เธอยังออกมาไลฟ์สดอีกครั้ง เผยว่า “รู้จักกับฌอนมาตั้งแต่ฌอนยังไม่มีร้าน ที่บ้านฌอนเป็นร้านตัดเสื้อ เขาเห็นคุณแม่ทำเสื้อผ้ามาตั้งแต่เขายังเด็ก แล้วคุณแม่เขาก็ดูแลให้เติบโตมาในร้านตัดเสื้อ เขาก็มาเรียนที่คณะสถาปัตย์ด้วยกัน ด้วยความที่เขาชอบตัดเสื้อผ้า เหมือนกับที่บ้านทำเสื้อผ้า เพราะฉะนั้นเวลาที่คณะสถาปัตย์มีงานละครต่าง ๆ ฌอนจะเป็นคนทำชุดละครทุกปี หรือถ้ากิจกรรมภายในคณะก็จะตัดเสื้อผ้าให้ แพทเดินแบบครั้งแรกของฌอนที่คณะ

ฌอนเป็นคนที่นิสัยดีมาก รักที่บ้าน รักแม่ รักเพื่อน พูดตรง ๆ เลยจากคนที่เป็นเพื่อนกับฌอนมาเกิน 20 ปีแล้ว แพทไม่เคยเห็นฌอนโกรธใครเลย อย่างมากก็แค่เหวี่ยงวีนในกลุ่มเพื่อนแบบเบา ๆ เหมือนแบบเม้าท์ แต่เขาเป็นคนมีหลักการแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากจริง ๆ แล้วก็มีความตั้งใจสูง เปิดร้านครั้งแรกที่สยาม แพทจำได้เลยว่าแพทไปที่ร้านฌอนครั้งแรกที่ใต้ลิโด้ เป็นราวเล็ก ๆ ประมาณสองถึงสามราวแพทจำได้ดี

แพทก็ดีใจกับฌอนมาก ตอนนั้นฌอนแค่ตัดเสื้อเชิ้ตขาวขายอยู่ตรงนั้น จนวันนี้ฌอนเขายิ่งใหญ่ไประดับโลก เราเห็นเขามาตั้งแต่วันแรกเรา เราไม่ได้เสียอะไรกับเรื่องนี้เลย แต่เราขอพูดในฐานะเพื่อนฌอนว่าไม่เคยเห็นฌอนโกรธใครเลย

อีกเรื่องนึงที่พูดได้จากใจคือฌอนดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีมากและพนักงานทุกคนของฌอน พูดแล้วจะร้องไห้ พนักงานทุกคนของฌอนนิสัยดีมาก เขาอยู่กับฌอนมาตั้งแต่วันที่ฌอนไม่มีอะไรเลย พนักงานทุกคนอยู่มา 15 ปี อยู่มาตั้งแต่เริ่มทำร้าน เขาต้องดูแลพนักงานดีขนาดไหน แล้วเขาเทรนพนักงานทุกคนน่ารักมาก น่ารักหมายถึงว่ามีมารยาทมาก เกรงใจลูกค้าทุกคน ทรีตลูกค้าทุกคนอย่างดี

จะหาว่าแพทเข้าข้างฌอนก็ได้ แพทไม่เห็นเหตุการณ์จริง ไม่ไม่มีหลักฐานอะไร แต่แพทพูดจากคนที่รู้จักฌอน เราเชื่อว่าพนักงานพี่ ๆ ทุกคน น้องทุกคนที่อยู่ที่นั่น ไม่เคยเห็นใครทำกิริยาไม่ดีกับใครเลย”

