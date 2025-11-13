ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

ข่าว

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:20 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:22 น.
52
ช่อ พรรณิการ์ วิจารณ์แรง ปม นายกฯ อนุทิน ฉีกสัญญาสันติภาพเขมร ชี้เป็นการกระทำที่ไร้สติ ตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็ม ๆ ทำไทยเสียเปรีย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ช่อ พรรณิการ์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โฟนอินในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศยุติสัญญาสันติภาพ ระบุว่า

“คุณอนุทินเลอะเทอะมาก คุณจะโดนขึ้นภาษีอะไรคะ คนที่ผิดคือกัมพูชา วินาทีที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิด สิ่งที่คุณต้องทำอย่างแรกคือ โทรหา ทรัมป์ ต่อด้วย อันวาร์ บอกเลยว่าสัญญาสันติภาพที่มาลงนาม เรายึดมั่นมาตลอด แต่กัมพูชาละเมิด ให้สหรัฐฯ ทบทวนว่าจะช่วยเหลือทางการทหารกับประเทศที่ใช้ทุ่นระเบิดอยู่หรือไม่

สิ่งที่คุณอนุทิน ทำกลับตาลปัตรไปหมด เข้าทางฮุนเซน ตกหลุมพรางฮุนเซน ฮุนเซน กำลังโดนโลกล้อมจากสแกมเมอร์ ขั้วหัวใจของรัฐบาลฮุนเซน ปฏิญญาสันติภาพนั้นกัมพูชาเสียเปรียบทุกอย่าง เขาพยายามจะฉีก เพราะต้องมานั่งปราบสแกมเมอร์เก็บทุ่นระเบิด แต่ไทยดันบอก ทหารไทยเสียขา ฉีกสัญญาสันติภาพ ดิฉันขอเรียกว่าเป็นการพูดที่ไร้สติ ถ้าคุณเป็นคนที่รักชาติ คุณควรต้องโกรธกับเรื่องนี้มาก เพราะนายกฯ ไทย กำลังทำให้ไทยเสียเปรียบมากในเกมนี้”

อ้างอิงจาก : กรรมกรข่าวคุยนอกจอ

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

