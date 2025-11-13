ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ
ช่อ พรรณิการ์ วิจารณ์แรง ปม นายกฯ อนุทิน ฉีกสัญญาสันติภาพเขมร ชี้เป็นการกระทำที่ไร้สติ ตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็ม ๆ ทำไทยเสียเปรียบ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ช่อ พรรณิการ์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โฟนอินในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศยุติสัญญาสันติภาพ ระบุว่า
“คุณอนุทินเลอะเทอะมาก คุณจะโดนขึ้นภาษีอะไรคะ คนที่ผิดคือกัมพูชา วินาทีที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิด สิ่งที่คุณต้องทำอย่างแรกคือ โทรหา ทรัมป์ ต่อด้วย อันวาร์ บอกเลยว่าสัญญาสันติภาพที่มาลงนาม เรายึดมั่นมาตลอด แต่กัมพูชาละเมิด ให้สหรัฐฯ ทบทวนว่าจะช่วยเหลือทางการทหารกับประเทศที่ใช้ทุ่นระเบิดอยู่หรือไม่
สิ่งที่คุณอนุทิน ทำกลับตาลปัตรไปหมด เข้าทางฮุนเซน ตกหลุมพรางฮุนเซน ฮุนเซน กำลังโดนโลกล้อมจากสแกมเมอร์ ขั้วหัวใจของรัฐบาลฮุนเซน ปฏิญญาสันติภาพนั้นกัมพูชาเสียเปรียบทุกอย่าง เขาพยายามจะฉีก เพราะต้องมานั่งปราบสแกมเมอร์เก็บทุ่นระเบิด แต่ไทยดันบอก ทหารไทยเสียขา ฉีกสัญญาสันติภาพ ดิฉันขอเรียกว่าเป็นการพูดที่ไร้สติ ถ้าคุณเป็นคนที่รักชาติ คุณควรต้องโกรธกับเรื่องนี้มาก เพราะนายกฯ ไทย กำลังทำให้ไทยเสียเปรียบมากในเกมนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯ สั่งระงับส่ง 18 เชลยศึกเขมร หยุดปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ไม่มีกำหนด
- กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ
- “อนุทิน” นำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม จับตาปฏิญญาสันติภาพ
อ้างอิงจาก : กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: