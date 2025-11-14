ยังไง? ผอ.รพ.กัมพูชา บอกไม่มีผู้เสียชีวิต เจ็บ 3 ราย อ้างถูกทหารไทยยิง
เอ้า! ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกัมพูชา บอกไม่มีผู้เสียชีวิต เจ็บ 3 ราย หลังอ้างว่าถูกทหารไทยยิง เผยการผ่าตัดผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นไปด้วยดี
จากกรณีที่ ทางกัมพูชา กล่าวหาว่า กองทัพไทยยิงพลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 1 ศพ ในพื้น จ.บันเตียเมียนเจย ก่อนจะนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่น มงคลบุรี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ผอ.โรงพยาบาล ได้กล่าวกับคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ว่า วันนี้ตนได้รับอนุญาตจากท่านผู้ว่าฯ มาให้ข่าวกับผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับกรณีประชาชนของเรา ได้รับบาดเจ็บจากการที่ทหารไทยเปิดฉากยิง
มาถึงตอนนี้ขอเรียนว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งมาที่โรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่น มงคลบุรี มีจำนวน 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ขอให้ผู้สื่อข่าวไม่ทำข่าวแบบนี้
วันนี้ตนกับท่านพร้อมคณะทำงานของโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-จีน พระกุสุมา ราชธานีพนมเปญ ได้ทำการช่วยเหลือใน 3 กรณีนี้ ท่าน ผอ.รพ.มิตรภาพกัมพูชา-จีน ได้เข้าร่วมด้วยตัวท่านเอง พร้อมเจ้าหน้าที่ของเรา มาจนถึงตอนนี้ เราผ่าตัดด้วยดีทั้ง 3 ราย เดี๋ยวท่าน ผอ.จะชี้แจงเป็นกรณีว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง ขอให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบ และเพื่อไม่ให้มีการเผยแพร่ข่าวที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง
