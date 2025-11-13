เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3
วุฒิสภากัมพูชาออกแถลงการณ์ประณามประเทศไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีพลเรือนหมู่บ้านเปรยจันเสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 3 ลั่นพร้อมตอบโต้หากถูกคุกคาม
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียดขึ้น เมื่อ วุฒิสภากัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ฉบับล่าสุด ประณามการกระทำของฝ่ายไทยอย่างรุนแรง โดยใช้คำว่า “ป่าเถื่อน” หลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะที่หมู่บ้านเปรยจัน อ้างว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีของฝั่งไทย
แถลงการณ์ดังกล่าวอ้างว่า เมื่อวานนี้กองกำลังติดอาวุธไทยการกระทำอันป่าเถื่อนโจมตีชาวบ้านในหมู่บ้านเปรยจัน ทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตไป 1 คน บาดเจ็บ 3 คน การกระทำนี้ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนกัมพูชาอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียนและสนธิสัญญาความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ TAC อย่างร้ายแรง ที่สำคัญถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจ กลไกการเจรจา และความร่วมมือต่อกันอย่างร้ายแรง
นอกจากนี้ วุฒิสภากัมพูชายังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ฝ่ายไทยเคยหยิบยกขึ้นมา โดยระบุว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ไทยได้สร้างข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จมากมาย รวมถึงการกล่าวหาเรื่องทุ่นระเบิดและภัยคุกคามข้ามพรมแดน เพื่อเป็นข้ออ้างในการแสดงความเป็นศัตรู และกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยที่ไม่มีมูลความจริง
แถลงการณ์ยังโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องอีกว่า แทนที่จะเคารพหลักการแห่งความเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกัน แต่ไทยกลับสวมบทบาทเป็นผู้พิพากษา ลูกขุนและเพชฌฆาต ตัดสินแต่เพียงฝ่ายเดียวว่า ใครผิดใครถูก กัมพูชายืนยันที่จะมุ่งมั่น แน่วแน่ต่อสันติภาพ การเจรจาและหลักนิติธรรม แต่ก็เตือนว่า ความพยายามใดที่จะทำลายสันติภาพ หรือทำร้ายชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ กัมพูชาจะตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
ขณะเดียวกัน สื่อกัมพูชา The Cambodia Morning Post ได้เผยแพร่ภาพชาวบ้านในหมู่บ้านเปรยจัน ที่ต้องอพยพขนข้าวของหนีออกจากบ้านในยามค่ำคืน และไปหลบภัยตามพื้นที่โล่งแจ้ง หลังจากเกิดเหตุโจมตีดังกล่าว
“ชาวกัมพูชาในหมู่บ้านเปรย์จัน ถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่พุมทัน (Phum Than) ในเวลากลางคืน หลังจากกองทัพไทยถูกระบุว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีที่หมู่บ้านเปรย์จันตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 12 พฤศจิกายน
หลังออกจากหมู่บ้านเปรย์จัน ชาวกัมพูชาบางส่วนพักผ่อนใต้ต้นไม้และตามจุดต่าง ๆ โดยวัดชันสีสามัคคี (Chansisamaki) ถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา ขณะนี้สถานการณ์ดูรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ”
อ้างอิงจาก : ch3plus
