รวบ 3 หญิงลาว ค้าบริการทางเพศในเชียงใหม่ อ้างเลือกแค่ลูกค้าที่ชอบ
รวบ 3 หญิงลาว ค้าบริการทางเพศในเชียงใหม่ สารภาพต้องการหาเงิน มีนางนกต่อหาลูกค้าให้ แต่เลือกเฉพาะลูกค้าที่ชอบเท่านั้น
พ.ต.อ.ธนัญชัย ศิริวรรณา ผกก.สภ.แม่วาง สั่งการให้ พ.ต.ท.ประจักษ์ จันทิมา รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.พัฒนพงษ์พันธ์ บุษบง สว.สส. พร้อมชุดสืบสวน สภ.แม่วาง จับกุม น.ส.ลิสา อายุ 32 ปี สัญชาติลาว ฐานความผิดข้อหา “เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม” โดยจับกุมได้ที่ ห้องเช่าแห่งหนึ่ง พื้นที่บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ สภ.แม่วาง ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีหญิงชาวลาวลักลอบขายบริการทางเพศ จึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมนำกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่ตามที่มีการร้องเรียน ซึ่งเป็น ห้องเช่าไม่มีเลขที่ หลังร้านขายอาหารเครื่องดื่มริมทาง พบหญิงชาวลาวพักอาศัยอยู่ จึงได้เชิญตัวมาให้ข้อมูล ทราบชื่อคือ น.ส.แก้ว อายุ 34 ปี และ น.ส.ฝน อายุ 23 ปี
จากการสอบสวน ทั้งคู่สารภาพว่า ได้รู้จักกับ น.ส.ลิสา ซึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก่อนตกลงกันว่าจะมาหารายได้ที่ จ.เชียงใหม่ โดยการค้าประเวณี น.ส.ลิสา จะเป็นผู้จัดหาสถานที่และลูกค้าส่งให้กับตน 2 คน แต่ตนทั้งคู่จะเลือกเฉพาะลูกค้าที่ชอบเท่านั้น ถึงจะให้บริการร่วมหลับนอนด้วย
