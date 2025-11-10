เปิดพอร์ต SMO เทรดวันแรกคึกคัก “ด.ช.หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร” ถือหุ้นใหญ่สุดกว่า 520 ล้าน

บมจ.กลุ่มสมอทอง (SMO) เข้าเทรดวันแรก เผยรายชื่อ 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ พบ “ด.ช.หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร” นั่งแท่นอันดับ 1 ถือครองกว่า 10% ขณะที่ 3 ตระกูลดัง “พวงมาลา-พิริเยศยางกูร-ลัม” กอดหุ้นรวมกันแน่นกว่า 58%
10 พฤศจิกายน 2568 บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) หรือ SMO ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและพลังงานทดแทน ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยมีประเด็นที่สร้างความสนใจให้กับนักลงทุน คือการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก หลังการเสนอขายหุ้น IPO
ข้อมูลปรากฏว่า ผู้ที่ถือหุ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ ด.ช.หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร โดยถือครองหุ้นจำนวน 96,399,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.48% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หากคำนวณจากราคา IPO ที่หุ้นละ 5.40 บาท จะมีมูลค่ารวมสูงถึงประมาณ 520 ล้านบาท
สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นหลักของ SMO หลังการขาย IPO พบว่ามีการถือครองโดย 3 กลุ่มครอบครัวใหญ่ รวมสัดส่วนกว่า 58.37% ได้แก่
- กลุ่มครอบครัวพวงมาลา ถือหุ้นรวม 20.46%
- กลุ่มครอบครัวพิริเยศยางกูร ถือหุ้นรวม 20.16%
- กลุ่มครอบครัวลัม (LAM) ถือหุ้นรวม 17.75%
รายชื่อ 9 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถัดมาของ SMO มีดังนี้
- นายไสว พวงมาลา ถือหุ้น 76,551,100 หุ้น (8.32%)
- นายกิตติพงษ์ พวงมาลา ถือหุ้น 76,348,500 หุ้น (8.30%)
- MR. LAM TUCK KEONG ถือหุ้น 74,259,000 หุ้น (8.07%)
- MR. JOHSON LIM ถือหุ้น 54,312,000 หุ้น (5.90%)
- MR. LAM YONE ZHEOK ถือหุ้น 38,755,200 หุ้น (4.21%)
- น.ส.ปาจรีย์ อิ่มอุดม ถือหุ้น 30,975,600 หุ้น (3.37%)
- นายเสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร ถือหุ้น 29,388,900 หุ้น (3.19%)
- นายศักดา ทองรอง ถือหุ้น 23,937,200 หุ้น (2.60%)
- น.ส.กรรณิการ์ เจริญพัฒนวงศ์ ถือหุ้น 22,525,600 หุ้น (2.45%)
บมจ.กลุ่มสมอทอง หรือ SMO ก่อตั้งเมื่อปี 2560 ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาต่อยอดผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ปัจจุบันมีโรงงาน 4 แห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และสระบุรี มีกำลังการผลิตรวม 240 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง และมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14.38 เมกะวัตต์
เปิดอาณาจักรธุรกิจ “สมอทอง” หุ้นน้องใหม่ SMO ยักษ์ใหญ่ปาล์มน้ำมันใต้
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ประธานกรรมการบริษัท, นายกิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ, นายเสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร รองประธานกรรมการบริษัท, นายกุศล ศรีเปารยะ กรรมการ, นายโจซ์สัน ลิม กรรมการ และอื่นๆ
