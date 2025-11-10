ข่าว

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย หลังคลิปรายการพูดถึงนมไทยเป็นนมผง

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยืนยันมีเจตนาดีต่อวงการนมโคไทยและโจมตีแบรนด์นมอื่น ๆ ยอมรับความผิดพลาด ขอเดินหน้าให้ความรู้ทางวิชาการต่อไป

หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปตัวอย่างรายการ Woody อเวนเจอร์ ตอนล่าสุด มีการกล่าวถึงนมวัวในไทยซึ่งส่วนมากไม่ใช่นมแท้ แต่เป็นนมผงผสม ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยและกังวลเกี่ยวกับนมที่กำลังดื่มอยู่ในชีวิตประจำวัน ล่าสุด เชฟทักษ์ นุติ หุตะสิงห เจ้าของเพจ TUCK the CHEF – เชฟทักษ์ ออกมาขอโทษและรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการ ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีนมวัวของไทย หรือ แบรนด์นมอื่น ๆ พร้อมเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการต่อไป

“สวัสดีครับ เชฟทักษ์ครับ …ก่อนอื่นผมต้องขออภัยทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง จากกรณีการออกรายการของคุณวู้ดดี้ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “นมโคไทย” โดยเฉพาะกับเกษตรกรโคนม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

… ผมขอยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมมีเจตนาดีต่อวงการนมโคไทย… ไม่เคยมีความตั้งใจจะโจมตีนมวัวของไทยแต่อย่างใดครับ … ในรายการฉบับเต็ม (ซึ่งภายหลังถูกลบไปแล้ว) ผมได้ย้ำชัดเจนว่า ‘อยากให้คนไทยดื่มนมวัว’ เพราะเป็นแหล่งสารอาหารที่ครบถ้วน

… อย่างไรก็ตาม คลิปสั้นที่ถูกตัดเผยแพร่ออกไป อาจทำให้เข้าใจผิดได้จริง ทั้งในแง่ของเนื้อหาและท่าทีของผม ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของผมเอง และผมต้องขออภัยอีกครั้งจากใจครับ

…การออกรายการครั้งนี้ ผมขอยืนยันว่าไม่มีการสนับสนุนจากบริษัทใด ๆ รวมถึงแบรนด์ Mace Milk ที่ผมเป็น Brand Ambassador อยู่ด้วย ผมไม่มีเจตนาที่จะโจมตีแบรนด์นมอื่นใดทั้งสิ้น และขออภัยต่อทุกยี่ห้อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

…ผมเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นที่กล่าวว่า “ผมไม่ควรแสดงความเห็นเรื่องนมใด ๆ” เพราะอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งผมจะนำไปเป็นบทเรียนสำคัญ และระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการสื่อสารต่อสาธารณะในอนาคตครับ

…ทั้งนี้ ผมยอมรับว่าผมมีความผิดพลาดและผิดจริงที่ไม่ได้ขอยืนยันหรือพิจารณาคลิปสั้นดังกล่าวก่อนเผยแพร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและผลกระทบในวงกว้าง

…ผมขอย้ำอีกครั้งว่า การออกรายการครั้งนี้ ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรับค่าจ้างจากองค์กรใดทั้งสิ้น …และขอกราบขออภัยทุกภาคส่วนอีกครั้ง รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย์และนักวิชาการทุกท่าน ที่ออกมาให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ

…สุดท้ายนี้ ผมขอสัญญาว่าจะยังคงเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา เป็นกลาง และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยต่อไปครับ

เชฟทักษ์”

เชฟทักษ์ ขอโทษดราม่านมโคไทย
ภาพจาก Facebook : TUCK the CHEF – เชฟทักษ์

ขณะที่ วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรรายการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการผ่านเฟซบุ๊ก Woody ระบุว่า “จากคลิปรายการ Woody Avengers ตอน “อาหารที่คิดว่าดี อาจกำลังทำร้ายร่างกาย” ทำให้มีคนในโลกออนไลน์พูดถึงประเด็นเรื่อง “นม” กันมาก ทั้งในคอมเมนต์และหลายเพจที่ช่วยกันวิเคราะห์

ผมและทีมได้อ่านทุกความคิดเห็น และขอบคุณทุกเสียงสะท้อนจริง ๆ ครับ เข้าใจเลยครับว่าคลิปที่ออกไปอาจทำให้บางคนรู้สึกว่ารายการของเรากำลังบอกว่า “นมไม่ดี” หรือ “นมไทยด้อยคุณภาพ” ซึ่งไม่ใช่เจตนาของทีมเลยครับ จุดประสงค์ของรายการ คืออยาก “ชวนทุกคนตั้งคำถามกับสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวัน” เพราะบางทีสิ่งที่เราคิดว่ารู้…อาจยังรู้ไม่ครบ

อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าเรื่องโภชนาการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก หากอธิบายไม่ครบ หรือพูดเพียงบางมุม อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ทีมงานจึงขอน้อมรับทุกคำแนะนำ และขอระงับการเผยแพร่คลิปชั่วคราว เพื่อทบทวน ตรวจสอบข้อมูล และปรับแก้ให้รอบด้านยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน เรากำลังเตรียมตอนพิเศษร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ แพทย์และตัวแทนจากอุตสาหกรรมนมไทย เพื่อพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็น เช่น

  • นมแบบไหนถึงจะเรียกว่า “นมแท้ 100%”?
  • ใครควรระวังเรื่องการดื่มนม?
  • “นมดีหรือไม่ดี” สำหรับแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร?
  • นมไทยวันนี้มีแบบไหน และต่างจากต่างประเทศอย่างไร?

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในมุมวิชาการ เกษตร และปศุสัตว์ ทุกคำแนะนำช่วยให้ทีมเราพัฒนาได้มากขึ้นจริง ๆ ครับ ขอบคุณจากใจทุกคนที่ติดตามและเติบโตไปพร้อมกับเรา

วด”

วูดดี้ ออกแถลงการณ์ ดราม่านมวัวไทย
ภาพจาก Facebook : Woody
เชฟทักษ์ - 2
ภาพจาก Facebook : TUCK the CHEF – เชฟทักษ์
เชฟทักษ์ - 3
ภาพจาก Facebook : TUCK the CHEF – เชฟทักษ์

