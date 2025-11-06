การเงินเศรษฐกิจ

“ทรัมป์” นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ คนเล่นหุ้น-คริปโต ผวากันหมด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 11:57 น.
92
เพจ Drama-addict โพสต์ "ผวากันหมด" หลังเพจการเงินเตือน "ทรัมป์" นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ ชาวเน็ตหวั่นเป็นการ "ปั่นตลาด"
ภาพจาก : FB/Donald J. Trump

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ระบุว่า “คนเล่นหุ้น เล่นคริปโต เล่นทอง ผวากันหมดละสั้สสสสส”

โดยโพสต์ดังกล่าว ได้แชร์ข้อความมาจากเพจ ทันโลกกับ Trader KP ซึ่งระบุข้อความเตือนว่า “5 ทุ่มคืนนี้ ! ทรัมป์ประกาศว่า จะมีการแถลง ‘ข่าวสำคัญ'”

การประกาศนัดแถลงข่าวสำคัญของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในครั้งนี้ ได้สร้างความหวั่นวิตกในหมู่นักลงทุน โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่า นี่อาจเป็นการจงใจ “ปั่นหุ้น” หรือสร้างความผันผวนให้กับตลาดหรือไม่

5 ทุ่มคืนนี้ ทรัมป์ประกาศข่าว
ภาพจาก : FB/Drama-addict

ทรัมป์ กับ ข้อครหา “ปั่นตลาด”

แม้ว่าจะมี “กระแสกล่าวหา” และ “ข้อครหา” เกี่ยวกับการที่ โดนัลด์ ทรัมป์ พูดหรือโพสต์เพื่อบิดเบือนตลาดอยู่บ่อยครั้ง แต่ในความเป็นจริง ยังไม่เคยมีคดีที่หน่วยงานกำกับ (ก.ล.ต. สหรัฐฯ) ฟ้องเขาโดยตรงในข้อหา “pump-and-dump” (ปั่นหุ้น)

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คดีเก่า (ปี 2002) : ก.ล.ต. สหรัฐฯ เคยเอาผิดบริษัท Trump Hotels & Casino Resorts (ไม่ใช่ตัวทรัมป์) ในข้อหา “แถลงผลประกอบการทำให้เข้าใจผิด” ซึ่งไม่ใช่ข้อหาปั่นหุ้น

2. ดีล Truth Social (ปี 2023) : ก.ล.ต. ลงโทษบริษัท DWAC (บริษัทที่ควบรวมกับ Truth Social) ฐาน “ให้ข้อมูลบิดเบือน” และไม่เปิดเผยการเจรจาล่วงหน้า ซึ่งเป็นเรื่องการให้ข้อมูลเท็จ ไม่ใช่ข้อหาปั่นหุ้นต่อทรัมป์

3. กระแสกล่าวหา (ปี 2025) : สื่ออย่าง The Guardian เคยกล่าวหาว่าทรัมป์เข้าข่าย “reverse pump-and-dump” หลังจากเขาโพสต์บน Truth Social ว่า “นี่เป็นเวลาที่ดีในการซื้อ” เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะประกาศกลับลำเรื่องภาษีศุลกากร จนทำให้ตลาดพุ่งแรง แต่จนถึงปัจจุบัน “ยังไม่มีการฟ้องร้อง” จากหน่วยงานกำกับในเรื่องนี้

4. หุ้น DJT (Trump Media) : สื่อการเงินมองว่า หุ้น DJT มีพฤติกรรมคล้าย “Meme Stock” ที่เกิดจากแรงเก็งกำไรและเก็งข่าว มากกว่าจะเป็นการปั่นราคาโดยตัวทรัมป์เอง

5. คดี Insider Trading (โดยผู้อื่น) : มีคดีที่อัยการสหรัฐฯ เอาผิดบุคคลอื่นที่ทำการ “ซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงใน” (Insider Trading) ก่อนที่ดีลควบรวม DWAC-Trump Media จะเปิดเผย แต่คดีนี้ “ไม่พาดพิงถึงทรัมป์”

แม้จะมีข่าวกระแสและข้อครหาเรื่องการปั่นตลาด โดยเฉพาะรอบหุ้น DJT ในช่วงปี 2024-2025 แต่จนถึงปัจจุบัน ไม่พบคดีทางการที่หน่วยงานกำกับ ฟ้อง โดนัลด์ ทรัมป์ ในข้อหาปั่นหุ้น (Pump-and-Dump) โดยตรง

อย่างไรก็ตาม การที่ทรัมป์มักออกมาประกาศหรือโพสต์ข้อความที่ส่งผลกระทบต่อตลาดได้ ทำให้การนัดแถลงข่าวสำคัญในคืนนี้ สร้างความหวาดผวาให้กับนักลงทุนตามที่เพจ Drama-addict รายงาน

ภาพจาก

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

