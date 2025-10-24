ข่าว

เจ้าหน้าที่ DSI บุกตึกซิโน-ไทย สอบผู้ถือหุ้นคนไทย 2 คน ปม “ปรินซ์ อินเตอร์ฯ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 11:27 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 11:30 น.
เจ้าหน้าที่ DSI บุกตึกซิโน-ไทย สอบผู้ถือหุ้นคนไทย 2 คน ปรินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวข้องกับ ปรินซ์ กรุ๊ป และ เฉิน จื้อ หรือไม่

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม โดยกองกิจการยุติธรรม คณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ 134/2568 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางยังตึกซิโน-ไทย ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบผู้ถือหุ้น บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Prince International) เพื่อบันทึกการสอบปากคำ และรับมอบพยานเอกสารตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้ความร่วมมือชี้แจงต่อดีเอสไอ

สำหรับกระบวนการสอบปากคำพยานกับผู้ถือหุ้นบริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คณะพนักงานสืบสวน กองกิจการอำนวยความยุติธรรม จะสอบปากคำผู้ถือหุ้นชาวไทย 2 ราย ซึ่งจะสอบถามเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจ และผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงกรณีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป หรือไม่ อย่างไร และในบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีใคร ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือไม่ ถ้ามี เป็นบริษัทใดบ้าง

หากผู้ถือหุ้นรายใดให้การว่า เกี่ยวข้องกับบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป คณะพนักงานสืบสวนก็จะบันทึกคำให้การไว้ทั้งหมด เพราะบุคคลมีสิทธิจะให้การอย่างไรก็ได้ เช่น ถ้าบอกว่า “เคยเกี่ยวข้องกับบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป” พนักงานสืบสวนก็จะได้สอบถามต่อว่า “เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง จากธุรกิจใด เกิดขึ้นในห้วงเวลาใดบ้าง และตอนนี้ยังร่วมธุรกิจกันอยู่หรือไม่ ได้ไปเป็นเครือด้วยกันหรือไม่“ เป็นต้น

ส่วนถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการมอบพยานเอกสารใดแก่ดีเอสไอเพื่อประกอบคำให้การ ทางดีเอสไอก็ยินดีรับนำไปพิจารณาในสำนวนการสืบสวน

ก่อนหน้านี้ บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชี้แจงว่า ทางบริษัทเช่าอาคารซิโนไทย ทำสัญญาเช่าระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 69 ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ และเป็นคนละบริษัทโดยสิ้นเชิงกับกลุ่มที่ถูกทางการสหรัฐอเมริกาอายัดทรัพย์นายเฉิน จื้อ รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการเช่าตึกอาคาร ซิโน-ไทย หรือเจ้าของอาคารแต่อย่างใด

