นอท ลอตเตอรี่พลัส เตือน “ซีเค” Fastwork นิสัยเหมือนกันเป๊ะ หวั่นซ้ำรอยอดีต
นอท พันธ์ธวัช โพสต์ยาววิเคราะห์ CK Fastwork ชี้บุคลิก ชน-ฟาด เหมือนกันเป๊ะ เตือนความรวยอาจทำให้ไม่เจ็บจากภาวะขาดทุน จนลืมโฟกัส Core Value ของโปรดักต์
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัส ได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์ ซีเค เจิง CEO Fastwork แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ชื่อดัง เปรียบเทียบว่า CK กำลังเดินซ้ำรอยเส้นทาง การสร้างตัวตนของตนเองในอดีต
นอท ออกตัวว่า ตนเองไม่ได้เกลียด CK แต่รู้สึกเสียวๆ ที่จะโพสต์ เพราะกลัว FC ของ CK ถล่ม และอาจกระทบธุรกิจ แต่ก็ตัดสินใจโพสต์เพราะ อยาก Take Risk อยากกลับมาทำอะไรสนุกๆ บ้าง
“มึงรู้จักประเทศไทยน้อยไป”
นอทระบุว่า เขานับถือ Passion ของ CK ที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทย แต่เมื่อ 2 ปีก่อนที่เคยเจอกัน เขาก็นึกในใจว่า “มึงรู้จักประเทศไทยน้อยไป” เพราะตัวนอทเองก็เพิ่งบาดเจ็บอย่างสาหัสจากการอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทย มาเช่นกัน
นอทเปรียบเทียบว่า บุคลิกของตนเองกับ CK ไม่ต่างกัน คือ “ชน ผมฟาดไปหมด ขาดความถ่อมตัว ขาดความอ่อนน้อม” (ซึ่งนอทออกตัวว่า CK อาจไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้) นอทชี้ว่า ตนเองเคยโด่งดังมีข่าวทุกวัน 2 ปีติด เช่นเดียวกับ CK ที่กำลังโด่งดัง 2 ปีติดในตอนนี้
นอทเข้าประเด็นหลักเรื่องแพลตฟอร์ม Fastwork มองว่า การที่ CK โชว์พอร์ต Bitcoin เพื่อยืนยันว่าไม่เดือดร้อนกับการขาดทุน นั้น อาจเป็นการโฟกัสผิดจุด
นอทชี้ว่า “ความรวยไม่เกี่ยวกับการบริหารคน และการสร้าง Product ที่ดี” วิเคราะห์ว่า การที่ CK ไม่เจ็บกับการขาดทุน อาจทำให้ลืมส่วนสำคัญไป นอทมองว่าผลประกอบการ คือสิ่งที่สะท้อนว่าโปรดักต์เวิร์กหรือไม่ การที่ Fastwork ขาดทุน อาจสะท้อนว่า 1. Product มีปัญหา 2. การบริหารมีปัญหา หรือ 3. การตลาดมีปัญหา
นอท ซึ่งเชี่ยวชาญการตลาด วิเคราะห์ว่า CK ไม่ค่อยพูดถึง “Core Value” (คุณค่าหลัก) ของ Fastwork ว่าจะช่วยฟรีแลนซ์อย่างไร แต่กลับสร้างภาพจำในฐานะนักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จ (CK S&P 500, CK Solana, CK Bitcoin) มากกว่าภาพ ผู้ประกอบการ
เขามองว่า CK อาจจะยังมีเวลาศึกษาพฤติกรรมคนไทยน้อยไป หรือบริบทของคนไทยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์การรับงานฟรีแลนซ์ผ่านแพลตฟอร์ม
สุดท้าย นอท ทิ้งท้ายว่าตนเองอาจจะผิดทั้งหมดก็ได้เพราะไม่เห็นข้อมูลหลังบ้าน แต่ก็เอาใจช่วย Fastwork ส่วนสาเหตุที่โพสต์ครั้งนี้ นอทยอมรับว่า “อยากได้ผู้ติดตามเพิ่ม” เพราะตนเองกำลังจะเปิดตัวอีกหลายแพลตฟอร์ม และอยากให้ CK เชิญไปออกรายการ
ก่อนหน้านี้ ซีเค เจิง เพิ่งเผยว่าตนเองถือเหรียญ Bitcoin กว่า 1,172 BTC หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.9 พันล้านบาท
