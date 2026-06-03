รวบ อดีตวิศวกร อ้างตัวเป็นนักบวช วางยา นศ.สาว ข่มขืน-ถ่ายคลิปอนาจาร ขู่เรียกทรัพย์!
รวบ อดีตวิศวกร อ้างตัวเป็นนักบวช ลวง นศ.สาว วางยาข่มขืน-ถ่ายคลิปอนาจาร ขู่เรียกทรัพย์ครึ่งล้าน พบคลิปหลักฐานแอบถ่ายเหยื่อทั้งชายหญิงเพียบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองมถุรา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย นำกำลังเข้าจับกุมตัว นายอทิการ์ตา นารายัน ดาส อายุ 29 ปี อดีตวิศวกรหนุ่มจากสถาบันดัง ที่อ้างตัวเป็น นักบวช (กูรูทางจิตวิญญาณ) หลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศและขู่กรรโชกทรัพย์
ผู้เสียหายเป็นนักศึกษาพยาบาล วัย 22 ปี เล่าว่า ผู้ต้องหาใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่คำสั่งสอนเพื่อดึงดูดผู้ติดตาม โดยจะเจาะจงไปที่เหยื่อที่เป็นหญิงสาวการศึกษาสูง เช่น วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญในบริษัทขนาดใหญ่
สาวผู้เสียหาย ให้การว่า เธอถูกนับวชจอมปลอมคนนี้หลอกให้ดื่มนมที่เขาอ้างว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเธอก็หมดสติ และถูกกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งยังถูกถ่ายภาพและวิดีโออนาจารไว้เพื่อใช้แบล็กเมล์ ผู้ต้องหาเรียกร้องเงินจากเหยื่อจำนวน 500,000 รูปี เพื่อแลกกับการไม่เผยแพร่ภาพกับวิดีโอดังกล่าว
จากการเข้าตรวจสอบสถานที่พักหรืออาศรมของ นักบวชเก๊ รายนี้ ในพื้นที่ราธากุนด์ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกักตัวอยู่เป็นหญิง 2 คน และชาย 1 คน ออกมาได้สำเร็จ ทั้งนี้จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา พบภาพอนาจารของชายและหญิงหลายรายมากกว่า 10 ภาพ ซึ่งตำรวจกำลังเร่งขยายผลติดตามผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า นักบวชเก๊ รายนี้ เคยสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันชื่อดังอย่าง IIT Roorkee และเคยมีหน้าที่การงานมั่นคงในบริษัทเอกชน ก่อนจะทิ้งชีวิตพนักงานออฟฟิศมาสวมคราบนักบวชก่อเหตุอื้อฉาวกับเหยื่อหลายราย ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอดีตวิศวกรเข้าเรือนจำและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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อ้างอิงจาก : thehindu
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