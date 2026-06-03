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สาวจีนทำศัลยกรรม เปลือกตาปลิ้น แฉคลินิกเถื่อนแต่ถูกฟ้อง เครียดหนักป่วยซึมเศร้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:16 น.
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สาวจีนทำตาสองชั้นตาปิดไม่สนิท มีน้ำตาไหลตลอดเวลา

สาวจีนทำตาสองชั้นคลินิกเถื่อนจนตาปิดไม่สนิท-เปลือกตาปลิ้น น้ำตาไหลตลอดเวลา ซ้ำต้องคืนเงินเกือบ 1 ล้านบาทเหตุแฉลงโซเชียล เครียดหนักสู้คดีจนป่วยโรคซึมเศร้า

อุทาหรณ์! หวังลี่ (นามสมมติ) หญิงชาวเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ทนทุกข์ทรมานมานานกว่า 5 ปี หลังผ่าตัดทำตาสองชั้นที่คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งส่งผลให้ตาปิดไม่สนิทและมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลาจนหน่วยงานประเมินว่ามีความทุพพลภาพระดับ 9

ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน หวังลี่ถูกเพื่อนชวนให้ไปทำตาสองชั้นที่คลินิกเวชกรรมความงามแห่งหนึ่งในเมืองซูโจว โดยมี เมิ่ง อ้างตัวว่าเป็นผู้รับผิดชอบคลินิกเป็นผู้ให้คำปรึกษาและลงมือผ่าตัดด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายรวม 12,000 หยวน (ประมาณ 60,000 บาท) แต่ในคืนหลังการผ่าตัดเธอไม่สามารถหลับตาได้ มีอาการปวดตารุนแรง เปลือกตาปลิ้น แม้แต่ตอนนอนก็ต้องลืมตา เมื่อต่อมน้ำตาเสียหาย น้ำตาจึงไหลออกมาโดยควบคุมไม่ได้ และความดันลูกตาเพิ่มสูงผิดปกติจนต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาฉุกเฉิน

หวังลี่เล่าว่าหลังเกิดเหตุได้โทรศัพท์หาเมิ่ง ซึ่งอีกฝ่ายบอกเพียงว่าอีกสองสามวันอาการจะดีขึ้น หลังจากนั้นก็ปฏิเสธการรับสายมาตลอด แพทย์ในโรงพยาบาลตรวจพบว่า ต่อมน้ำตาถูกตัดออกและการผ่าตัดเปลือกตาผิดพลาดจึงแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติม แต่สุดท้ายเปลือกตาก็ยังคงปิดไม่สนิท

สาวจีนทำตาสองชั้นคลินิกเถื่อนจนตาปิดไม่สนิท-1

ผลการตรวจสอบทางนิติเวชยืนยันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับดวงตาอยู่ในระดับทุพพลภาพระดับ 9 และคลินิกต้องรับผิดชอบทั้งหมด จากนั้นมีการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าเมิ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และคลินิกไม่มีใบอนุญาตสถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขจึงยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์ สั่งปรับเงิน 200,000 หยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 960,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตคลินิกในอีก 4 เดือนต่อมา

นอกจากนี้ยังพบว่าเมิ่งเปิดคลินิกอีกแห่งและผ่าตัดดวงตาให้ผู้ป่วยรายอื่นจนเกิดความทุพพลภาพระดับ 10 ศาลพิพากษาว่าเมิ่งมีความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผิดกฎหมาย สั่งจำคุก 6 เดือน และปรับเงิน 30,000 หยวน (145,000 บาท)

ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีอาญา หวังลี่และคู่กรณีทำข้อตกลงยอมความและลงนามในหนังสือ โดยตกลงรับเงินชดเชย 850,000 หยวน (ประมาณ 4 ล้านบาท) แลกกับการลบโพสต์บนโซเชียลมีเดีย รวมทั้งห้ามโพสต์ข้อความ ห้ามฟ้องร้อง ห้ามยื่นอุทธรณ์ หรือให้สัมภาษณ์ใด ๆ หากฝ่าฝืนต้องคืนเงิน 400,000 หยวน คิดเป็นเงินไทย 1.9 ล้านบาท

ต่อมาเมิ่งยื่นฟ้องโดยกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงด้วยการโพสต์ข้อมูลลงโซเชียลมีเดีย ศาลพิจารณาว่าแม้ไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของหวังลี่ แต่คลิปวิดีโอส่วนใหญ่มีภาพของเจ้าตัวปรากฏอยู่ รวมถึงมีข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดคำพิพากษาจึงเชื่อได้ว่าเป็นผู้โพสต์ ศาลสั่งให้คืนเงินชดเชยจำนวน 200,000 หยวน (960,000 บาท)

ปัจจุบันเธอยังทรมานจากผลกระทบของการผ่าตัด ทั้งปัญหาน้ำตาไหลและตาปิดไม่สนิท ประกอบกับความเครียดจากคดีความ ในเวลาต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล

อย่างไรก็ดีสาวจีนออกมาเตือนผู้หญิงทุกคนให้ใช้เรื่องราวของเธอเป็นบทเรียน และคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม เพราะอาจกลายเป็นความเสียใจไปตลอดชีวิต

สาวจีนทำตาสองชั้นคลินิกเถื่อนจนตาปิดไม่สนิท-2

ข้อมูลจาก : ettoday และ scmp

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:16 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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