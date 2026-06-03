ประวัติ “กัญธิมา เอกปัชชา” เส้นทางนักตบ หัวเสาฟอร์มแกร่ง ดาวรุ่งทีมชาติไทย
ประวัติ “กัญธิมา เอกปัชชา” นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ชาวกำแพงเพชร เส้นทางนักตบ หัวเสาฟอร์มแกร่ง ดาวรุ่งทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) แฟนกีฬาลูกยางต่างจับตามอง “ดรีม-กัญธิมา เอกปัชชา” นักตบสาวตำแหน่งหัวเสาที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในลีกอาชีพจนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก การแข่งขันรายการนี้รวบรวม 16 ทีมชั้นนำระดับโลก ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญของนักตบสาวไทย
กัญธิมา เอกปัชชา เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร มีส่วนสูง 175 เซนติเมตร เล่นตำแหน่งหัวเสา กัญธิมาสั่งสมประสบการณ์การเล่นระดับสโมสรมาอย่างยาวนาน ผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติคือการติดทีมชาติชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนปี 2018 ที่ประเทศเมียนมา กัญธิมาและเพื่อนร่วมทีมสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จ
ประสบการณ์สโมสรอาชีพ
- ฤดูกาล 2025-2026: สโมสรฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี
- ฤดูกาล 2024-2025: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี
- ฤดูกาล 2023-2024: สโมสร JRT Volleyball Womens (ประเทศสิงคโปร์)
- ฤดูกาล 2023-2024: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี
- ฤดูกาล 2021-2022: สโมสรเกษตรศาสตร์ วีซี
- ฤดูกาล 2019-2020: สโมสรโอพาร์ต 369
- ฤดูกาล 2016-2017: สโมสรทรีบรอดแบนด์ นครนนท์
การแข่งขัน VNL เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ A ของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) ปีนี้เป็นครั้งแรกที่รายชื่อของกัญธิมาปรากฏในทีมชาติชุดใหญ่ การติดทีมชาติครั้งนี้คือรางวัลแห่งความพยายามจากฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นในศึกไทยแลนด์ลีก
ที่มา: Volleybox
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