ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

ประวัติ “กัญธิมา เอกปัชชา” เส้นทางนักตบ หัวเสาฟอร์มแกร่ง ดาวรุ่งทีมชาติไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:54 น.
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ประวัติ "กัญธิมา เอกปัชชา" เส้นทางนักตบ หัวเสาฟอร์มแกร่ง ดาวรุ่งทีมชาติไทย

ประวัติ “กัญธิมา เอกปัชชา” นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ชาวกำแพงเพชร เส้นทางนักตบ หัวเสาฟอร์มแกร่ง ดาวรุ่งทีมชาติไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) แฟนกีฬาลูกยางต่างจับตามอง “ดรีม-กัญธิมา เอกปัชชา” นักตบสาวตำแหน่งหัวเสาที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในลีกอาชีพจนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก การแข่งขันรายการนี้รวบรวม 16 ทีมชั้นนำระดับโลก ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญของนักตบสาวไทย

กัญธิมา เอกปัชชา เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร มีส่วนสูง 175 เซนติเมตร เล่นตำแหน่งหัวเสา กัญธิมาสั่งสมประสบการณ์การเล่นระดับสโมสรมาอย่างยาวนาน ผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติคือการติดทีมชาติชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนปี 2018 ที่ประเทศเมียนมา กัญธิมาและเพื่อนร่วมทีมสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จ

FB/ kantima.d

ประสบการณ์สโมสรอาชีพ

  • ฤดูกาล 2025-2026: สโมสรฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี
  • ฤดูกาล 2024-2025: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี
  • ฤดูกาล 2023-2024: สโมสร JRT Volleyball Womens (ประเทศสิงคโปร์)
  • ฤดูกาล 2023-2024: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี
  • ฤดูกาล 2021-2022: สโมสรเกษตรศาสตร์ วีซี
  • ฤดูกาล 2019-2020: สโมสรโอพาร์ต 369
  • ฤดูกาล 2016-2017: สโมสรทรีบรอดแบนด์ นครนนท์

การแข่งขัน VNL เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ A ของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) ปีนี้เป็นครั้งแรกที่รายชื่อของกัญธิมาปรากฏในทีมชาติชุดใหญ่ การติดทีมชาติครั้งนี้คือรางวัลแห่งความพยายามจากฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นในศึกไทยแลนด์ลีก

FB/ kantima.d
FB/ kantima.d
FB/ kantima.d
FB/ kantima.d
FB/ kantima.d

ที่มา: Volleybox

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:54 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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