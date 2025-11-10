การเงินเศรษฐกิจ

เปิดอาณาจักรธุรกิจ “สมอทอง” หุ้นน้องใหม่ SMO ยักษ์ใหญ่ปาล์มน้ำมันใต้

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 14:10 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 13:50 น.
ภาพแสดงการผลิตน้ำมันปาล์มจากกลุ่มธุรกิจสมอทองที่มีประสิทธิภาพสูง
FB/Smothong Group-SMO

เจาะลึกธุรกิจ “กลุ่มสมอทอง” (SMO) ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ภาคใต้ พร้อมโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 14.38 MW จ่อเทรด SET 10 พ.ย. นี้

ริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) หรือ SMO เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ ถือเป็นหุ้นน้องใหม่ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรที่น่าจับตามอง

สมอทอง ไม่ใช่ชื่อใหม่ในวงการปาล์มน้ำมัน แต่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 15 ปี โดยมีธุรกิจหลัก 2 เสาที่สร้างรายได้และความมั่นคง ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)

SMO เป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับซื้อผลปาล์มสด (FFB) นำมาสกัดเป็น CPO และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ โดยมีกำลังการสกัดรวมสูงถึง 240 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง จากโรงงาน 4 แห่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ทั้งสุราษฎร์ธานี ชุมพร และสระบุรี

ฐานลูกค้าของ SMO ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มพลังงาน (ไบโอดีเซล), กลุ่มบริโภค (น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค) และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)

อีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างความมั่นคงทางรายได้ คือการนำของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 14.38 เมกะวัตต์ (MW) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวม 12.7 MW

การนำของเสียจากน้ำมันปาล์มมาผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่สมอทอง
Smothong Group-SMO

ความมั่งคั่งและผลประกอบการ

ผลประกอบการย้อนหลังสะท้อนความแข็งแกร่ง โดยในปี 2565-2567 มีรายได้รวมอยู่ในช่วง 5,900 – 6,900 ล้านบาทต่อปี และในครึ่งปีแรกของปี 2568 สามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 519 ล้านบาท

  • รายได้รวม ปี 2567 (บาท) : 6,109,367,561 บาท
  • กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท) : 414,001,439
  • สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท) : 3,121,941,515

ข้อมูลผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรก

อันดับ 1 ด.ช. หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร จำนวนหุ้น 96,399,200 บาท

อันดับ 2 นาย ไสว พวงมาลา จำนวนหุ้น 76,551,100 บาท

อันดับ 3 นาย กิตติพงษ์ พวงมาลา จำนวนหุ้น 76,348,500 บาท

อันดับ 4 MR. LAM TUCK KEONG จำนวนหุ้น 74,259,000 บาท

อันดับ 5 MR. JOHSON LIM จำนวนหุ้น 54,312,000 บาท

ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นของสมอทองเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตธุรกิจ
settrade

กรรมการ (9 คน)

  1. นายเสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร
  2. นายกิตติพงษ์ พวงมาลา
  3. นายโจซ์สัน ลิม
  4. นายกุศล ศรีเปารยะ
  5. นายเทพกุล พูลลาภ
  6. นายบุญมา พนธนกรกุล
  7. นายอาจอง ศรีหิรัญ
  8. นายวีระยุทธ สัจพันโรจน์
  9. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
การผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพสูงจากกลุ่มธุรกิจสมอทอง
credenData

การเข้าจดทะเบียนใน SET ครั้งนี้ SMO เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 231.6 ล้านหุ้น ในราคา 5.40 บาท ซึ่งคิดเป็น P/E ประมาณ 7.6 เท่า (อิงกำไร 12 เดือนย้อนหลัง) และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ยังคงเป็นกลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้ง ได้แก่ ครอบครัวพวงมาลา, ครอบครัวพิริเยศยางกูร และครอบครัวลัม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว

นอกจากนี้ นายกิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ยังได้ขึ้นปกนิตยสารการเงินระดับโลกอย่าง Forbes THAILAND ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2568 อีกด้วย

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มจากกลุ่มสมอทองในงานแสดงสินค้า
FB/Smothong Group-SMO

เศรษฐกิจ

Photo of Thosapol

Thosapol

