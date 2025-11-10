เปิดอาณาจักรธุรกิจ “สมอทอง” หุ้นน้องใหม่ SMO ยักษ์ใหญ่ปาล์มน้ำมันใต้

เจาะลึกธุรกิจ “กลุ่มสมอทอง” (SMO) ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ภาคใต้ พร้อมโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 14.38 MW จ่อเทรด SET 10 พ.ย. นี้
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) หรือ SMO เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ ถือเป็นหุ้นน้องใหม่ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรที่น่าจับตามอง
สมอทอง ไม่ใช่ชื่อใหม่ในวงการปาล์มน้ำมัน แต่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 15 ปี โดยมีธุรกิจหลัก 2 เสาที่สร้างรายได้และความมั่นคง ได้แก่
1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)
SMO เป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับซื้อผลปาล์มสด (FFB) นำมาสกัดเป็น CPO และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ โดยมีกำลังการสกัดรวมสูงถึง 240 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง จากโรงงาน 4 แห่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ทั้งสุราษฎร์ธานี ชุมพร และสระบุรี
ฐานลูกค้าของ SMO ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มพลังงาน (ไบโอดีเซล), กลุ่มบริโภค (น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค) และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)
อีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างความมั่นคงทางรายได้ คือการนำของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 14.38 เมกะวัตต์ (MW) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวม 12.7 MW
ความมั่งคั่งและผลประกอบการ
ผลประกอบการย้อนหลังสะท้อนความแข็งแกร่ง โดยในปี 2565-2567 มีรายได้รวมอยู่ในช่วง 5,900 – 6,900 ล้านบาทต่อปี และในครึ่งปีแรกของปี 2568 สามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 519 ล้านบาท
- รายได้รวม ปี 2567 (บาท) : 6,109,367,561 บาท
- กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท) : 414,001,439
- สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท) : 3,121,941,515
ข้อมูลผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรก
อันดับ 1 ด.ช. หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร จำนวนหุ้น 96,399,200 บาท
อันดับ 2 นาย ไสว พวงมาลา จำนวนหุ้น 76,551,100 บาท
อันดับ 3 นาย กิตติพงษ์ พวงมาลา จำนวนหุ้น 76,348,500 บาท
อันดับ 4 MR. LAM TUCK KEONG จำนวนหุ้น 74,259,000 บาท
อันดับ 5 MR. JOHSON LIM จำนวนหุ้น 54,312,000 บาท
กรรมการ (9 คน)
- นายเสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร
- นายกิตติพงษ์ พวงมาลา
- นายโจซ์สัน ลิม
- นายกุศล ศรีเปารยะ
- นายเทพกุล พูลลาภ
- นายบุญมา พนธนกรกุล
- นายอาจอง ศรีหิรัญ
- นายวีระยุทธ สัจพันโรจน์
- นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
การเข้าจดทะเบียนใน SET ครั้งนี้ SMO เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 231.6 ล้านหุ้น ในราคา 5.40 บาท ซึ่งคิดเป็น P/E ประมาณ 7.6 เท่า (อิงกำไร 12 เดือนย้อนหลัง) และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ยังคงเป็นกลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้ง ได้แก่ ครอบครัวพวงมาลา, ครอบครัวพิริเยศยางกูร และครอบครัวลัม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว
นอกจากนี้ นายกิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ยังได้ขึ้นปกนิตยสารการเงินระดับโลกอย่าง Forbes THAILAND ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2568 อีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลและภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: