หวยลาว
ตรวจผลหวยลาว 3 มิ.ย. 69 งวดวันพุธ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลัง
ผลหวยลาวงวดวันที่ 3 มิถุนายน 2569 อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว ส่องแนวทางสัตว์ใหญ่-สัตว์เล็กมาแรง พร้อมสถิติหวยออกวันพุธ
กองสลาก สปป.ลาว ออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Laolottery Live ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบ หากไม่สะดวกรับชมผ่านหน้าจอ สามารถติดตามรายงานผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ทันที
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์
ด้านการวิเคราะห์ตัวเลขเด็ดจากหวยลาวตำราสัตว์ในงวดนี้ ทิศทางของกลุ่มสัตว์ใหญ่กำลังมาแรง ขณะเดียวกันกลุ่มสัตว์เล็กก็น่าจับตามองไม่แพ้กัน
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง 13, 53, 93
- สัตว์เล็กน่าจับตา : นก 38, 78
หวยลาวพัฒนา 3 มิถุนายน 2569 (3 6 69)
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
ส่องสถิติหวยลาวออกวันพุธ
รวบรวมข้อมูลผลการออกรางวัลย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชคนำไปพิจารณาและวิเคราะห์เพิ่มเติม ตามตารางด้านล่างนี้
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|27 พฤษภาคม 2569
|680172
|80172
|0172
|172
|72
|20 พฤษภาคม 2569
|962377
|62377
|2377
|377
|77
|13 พฤษภาคม 2569
|220572
|20572
|0572
|572
|72
|6 พฤษภาคม 2569
|374260
|74260
|4260
|260
|60
|29 เมษายน 2569
|897768
|97768
|7768
|768
|68
|22 เมษายน 2569
|288257
|88257
|8257
|257
|57
|8 เมษายน 2569
|198977
|98977
|8977
|977
|77
|1 เมษายน 2569
|396810
|96810
|6810
|810
|10
|25 มีนาคม 2569
|841971
|41971
|1971
|971
|71
|18 มีนาคม 2569
|504329
|04329
|4329
|329
|29
|11 มีนาคม 2569
|845181
|45181
|5181
|181
|81
|4 มีนาคม 2569
|412958
|12958
|2958
|958
|58
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