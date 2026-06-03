หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 3 มิ.ย. 69 งวดวันพุธ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:47 น.
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หวยลาว 3 มิถุนายน 2569

ผลหวยลาวงวดวันที่ 3 มิถุนายน 2569 อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว ส่องแนวทางสัตว์ใหญ่-สัตว์เล็กมาแรง พร้อมสถิติหวยออกวันพุธ

กองสลาก สปป.ลาว ออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Laolottery Live ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบ หากไม่สะดวกรับชมผ่านหน้าจอ สามารถติดตามรายงานผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ทันที

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดหวยลาว

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์

ด้านการวิเคราะห์ตัวเลขเด็ดจากหวยลาวตำราสัตว์ในงวดนี้ ทิศทางของกลุ่มสัตว์ใหญ่กำลังมาแรง ขณะเดียวกันกลุ่มสัตว์เล็กก็น่าจับตามองไม่แพ้กัน

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง 13, 53, 93
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : นก 38, 78

หวยลาวพัฒนา 3 มิถุนายน 2569 (3 6 69)

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ส่องสถิติหวยลาวออกวันพุธ

รวบรวมข้อมูลผลการออกรางวัลย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชคนำไปพิจารณาและวิเคราะห์เพิ่มเติม ตามตารางด้านล่างนี้

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
27 พฤษภาคม 2569 680172 80172 0172 172 72
20 พฤษภาคม 2569 962377 62377 2377 377 77
13 พฤษภาคม 2569 220572 20572 0572 572 72
6 พฤษภาคม 2569 374260 74260 4260 260 60
29 เมษายน 2569 897768 97768 7768 768 68
22 เมษายน 2569 288257 88257 8257 257 57
8 เมษายน 2569 198977 98977 8977 977 77
1 เมษายน 2569 396810 96810 6810 810 10
25 มีนาคม 2569 841971 41971 1971 971 71
18 มีนาคม 2569 504329 04329 4329 329 29
11 มีนาคม 2569 845181 45181 5181 181 81
4 มีนาคม 2569 412958 12958 2958 958 58

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:47 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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