เมียหลวงแค้น จ้างสาวติดเชื้อ HIV ล่อผัวมีเซ็กซ์ สุดท้ายติดเอดส์ แพร่ใส่เมียน้อย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 21:20 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 21:31 น.
74
เมียหลวงแค้น จ้างสาวติดเชื้อ HIV ล่อสามีมีเซ็กซ์ สุดท้ายติดเอดส์ แพร่ใส่เมียน้อย

เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก “จับผีน้อยในเกาหลีใต้” ได้โพสต์ข้อความเล่าโศกนาฏกรรมของครอบครัวหนึ่ง เมียหลวงจับได้ว่าสามีนอกใจ จึงวางแผนจ้างผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV คนหนึ่ง ให้ไปล่อลวงสามีของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ โดยใช้โปรไฟล์ “ผู้หญิงสวย นัดเดท”

สามีหลงเชื่อจึงนัดพบผู้หญิงคนดังกล่าว นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กัน ต่อมา สามีเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จึงไปตรวจสุขภาพ ผลปรากฏว่าติดเชื้อ HIV (เอดส์)

เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านั้น โพสต์อ้างว่าสามีได้นำเชื้อไปติดเมียน้อยอีกคนหนึ่งด้วย ส่วนเมียหลวงผู้จ้างวาน เมื่อแผนสำเร็จจึงดำเนินการฟ้องหย่าสามีทันที

เพจได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า ค่าจ้างหลายแสน บอกเลยย ผญ.สงบปาก สงบคำ นิ่ง ยอมทุกอย่าง และผช. ได้ให้สัญญาว่าจะรักเมียคนเดียว อยู่แบบขมขื่นมาตลอด เมียสัญญากับผัวว่า จะให้ผัวจำเมียได้คนเดียวตลอดชีวิต วันนี้นางทำได้แล้ว เรื่องจริง ไม่ขอลงดีเทลว่าใคร วางแผนมาหลายปี ตอนนี้รักษาตัวทั้งชู้และผัว

ผช.ไม่ได้นอนคนเดียวในแอปฯ หาคู่หลายคน วันไนท์ เอากะไป จับไม่ได้อะนะ ผญ.วางแผนมาดีเป็นงาน ทุกอย่างใช้เงินสด ไม่ผ่านบช. พวกวันไนท์สแตนด์ ไม่ผูกมัด และไม่มีสถานะใดๆ เปลี่ยนคู่นอนทุกวัน วันนึงสองคนยังมี เช้า-ค่ำ แอปฯ ที่ใช้ติดต่อและตรวจสอบไม่ได้เทเลแกรม อื่นๆ บลาๆ

โพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้แชร์ต่อมากกว่า 3 พันครั้ง พร้อมแสดงความคิดเห็นหลากหลายในประเด็นศีลธรรม การแก้แค้น ข้อกฎหมาย

หนึ่งในนั้นมี ทนายพัฒน์ คุยกฎหมาย ยังได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่า ช่องดังชื่อ จับผีน้อยในเกาหลีใต้ เผย เมียหลวงจ้างหญิงติดเชื้อ HIV ล่อซื้อสามี ผ่านแอปหาคู่ ต่อมาสามีนำเชื้อไปติดเมียน้อยอีกทอด ก่อนจะมีลูกเพจเข้ามาถามว่า ขอถามเป็นความรู้นะคะ แบบนี้ เมียหลวงจะเดือดร้อนไหมค่ะ ในด้านคดีค่ะ ทางด้านทนายพัฒน์ก็เข้ามาตอบกลับว่า สืบยังไงอ่ะให้ถึงเมียหลวงก่อน แล้วก็สมัครใจมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นเองไหม คุณตรวจก่อนหรือไม่หน้าที่คนอื่นต้องบอกคุณหรือ?

