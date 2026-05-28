ข่าวอาชญากรรม

จับโจรใต้ มือระเบิดปัตตานี คาสถานีกลางกรุงเทพฯ เตรียมขยายผลโยงแก๊งป่วนใต้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 18:52 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 18:52 น.
55

ตำรวจจับกุมชายวัย 21 ปี ผู้ต้องหาดูต้นทางเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 2 แห่งในอำเภอเมืองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ คาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พบประวัติเคยฝึกยุทธวิธีเตรียมก่อเหตุรุนแรง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ตำรวจจับกุมนายนิอุสมัน อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีคดีความมั่นคง โดยรวบตัวได้บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมัน ปตท. วงเวียนหอนาฬิกา กับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปัตตานีคอนกรีต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เหตุเกิดช่วงวันที่ 2 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2569 ตำรวจสืบสวนพบว่านายนิอุสมันทำหน้าที่ดูต้นทางให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนำวัตถุระเบิดเข้าไปวาง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ

ศาลจังหวัดปัตตานีอนุมัติหมายจับหลายข้อหาหนัก ประกอบด้วยร่วมกันก่อการร้าย ซ่องโจร อั้งยี่ พยายามฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

ข้อมูลการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าผู้ต้องหาเคยเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับสมาชิกเครือข่าย มีการนัดหมายเตรียมการในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบประวัติเคยเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่

เจ้าหน้าที่จะสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป พร้อมดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1/6/69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล เลขเด็ด

เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1 มิ.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล

1 นาที ที่แล้ว
จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 803 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 803 พันล้าน

51 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 28 5 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 28 พ.ค. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จับโจรใต้ มือระเบิดปัตตานี คาสถานีกลางกรุงเทพฯ เตรียมขยายผลโยงแก๊งป่วนใต้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 แจกปิงปองพระแม่ศรีเทวีฯ เลขมาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมสู้ต่อ บันเทิง

พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมลุกขึ้นสู้ต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๊อป ปองกูล ซัดคนทักแชตคุกคามเลขา ข่าวดารา

ป๊อป ปองกูล มั่นใจ 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทำเxี้ยใส่ใคร เดือดจัด เกรียนลามด่าเลขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย ข่าว

รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง &quot;ธนาธร&quot; คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา ข่าว

อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก ข่าว

รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดพระยาสุเรนทร์ ข่าวดารา

ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ ข่าว

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. เข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เศรษฐกิจ

บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ ก่อนบ่าย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิตหวิดคิดสั้นเพราะรัก บันเทิง

ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

จับตาโค้งสุดท้าย! แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขหางประทัด งวดหวยออกวันจันทร์ 1/6/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รวิศ หาญอุตสาหะ ลุยเอาผิดเพจปลอม ช่องยูทูบ ใช้ AI เลียนเสียงหลอกขายของ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดผู้สงสัยติด &quot;อีโบลา&quot; ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ ข่าวต่างประเทศ

ยอดผู้สงสัยติด “อีโบลา” ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลบังกลาเทศ เข้าช่วย “โดนัลด์ ทรัมป์” ควายเผือกรอดจากการถูกเชือด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉซ้ำ! แท็กซี่สมุยกร่าง ด่ากราดคนเรียกแอปฯ บังคับเหมาจ่าย โขกราคาแพง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ &quot;ผอ.สำนักสืบสวนฯ&quot; ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช. ข่าว

ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ “ผอ.สำนักสืบสวนฯ” ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 18:52 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 18:52 น.
55
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1/6/69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล

เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1 มิ.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 803 พันล้าน

จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 803 พันล้าน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
หวยลาว 28 5 69

ตรวจหวยลาว 28 พ.ค. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ดปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 แจกปิงปองพระแม่ศรีเทวีฯ เลขมาแรง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button