จับโจรใต้ มือระเบิดปัตตานี คาสถานีกลางกรุงเทพฯ เตรียมขยายผลโยงแก๊งป่วนใต้
ตำรวจจับกุมชายวัย 21 ปี ผู้ต้องหาดูต้นทางเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 2 แห่งในอำเภอเมืองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ คาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พบประวัติเคยฝึกยุทธวิธีเตรียมก่อเหตุรุนแรง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ตำรวจจับกุมนายนิอุสมัน อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีคดีความมั่นคง โดยรวบตัวได้บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมัน ปตท. วงเวียนหอนาฬิกา กับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปัตตานีคอนกรีต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เหตุเกิดช่วงวันที่ 2 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2569 ตำรวจสืบสวนพบว่านายนิอุสมันทำหน้าที่ดูต้นทางให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนำวัตถุระเบิดเข้าไปวาง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ
ศาลจังหวัดปัตตานีอนุมัติหมายจับหลายข้อหาหนัก ประกอบด้วยร่วมกันก่อการร้าย ซ่องโจร อั้งยี่ พยายามฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ข้อมูลการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าผู้ต้องหาเคยเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับสมาชิกเครือข่าย มีการนัดหมายเตรียมการในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบประวัติเคยเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
เจ้าหน้าที่จะสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป พร้อมดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “รอมฎอน” โพสต์ BRN ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไฟใต
- โจรใต้เหี้ยม! แต่งหญิงคลุมฮีญาบ ยิงตำรวจปัตตานี แม่ดับขณะอุ้มลูก 2 เดือน
- บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: