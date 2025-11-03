ข่าวต่างประเทศ

อนาคตดับ! นักพายเรือลุ้นโอลิมปิก โดนแบน 2 ปี เซ่นคลิปเสวบนเครื่องบิน

เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 22:01 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 13:10 น.
อนาคตดับ! นักพายเรือลุ้นโอลิมปิก โดนแบน 2 ปี เซ่นคลิปเสวบนเครื่องบิน

เคิร์ท อดัมส์ โรเซนทาลส์ นักกีฬา Team GB โพสต์คลิปกิจกรรมทางเพศบนเครื่องบินลง IG องค์กรชี้ทำวงการเสื่อมเสีย เจ้าตัวโต้โทษแบนรุนแรงไป อ้างทำเพราะเงินทุนไม่พอ

อนาคตในโอลิมปิกของนักกีฬาความหวัง Team GB แทบดับสลาย เคิร์ท อดัมส์ โรเซนทาลส์ (Kurts Adams Rozentals) นักพายเรือแคนูชาวอังกฤษวัย 23 ปี ถูกองค์กรกีฬาสั่งแบนยาว 2 ปี หลังจากเขาโพสต์วิดีโอสุดฉาวลงโซเชียลมีเดีย

รายงานระบุว่า เมื่อเดือนมีนาคม โรเซนทาลส์ ได้อัปโหลดวิดีโอที่แสดง “พฤติกรรมทางเพศ” ของตนเองขณะอยู่บนเครื่องบิน ลงในบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งมีผู้ติดตามถึง 109,000 คน คณะกรรมการสอบสวนวินัยสรุปว่า การกระทำดังกล่าว ทำให้วงการกีฬาเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ถือเป็นความประพฤติผิดขั้นรุนแรง

เคิร์ท อดัมส์โดนลงโทษห้ามลงแข่งขัน ห้ามฝึกซ้อมเป็นเวลา 2 ปี ถูกถอดชื่อออกจาก “World Class Programme” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับนักกีฬา Team GB ที่มีเป้าหมายเข้าร่วมโอลิมปิก 2028 และ 2032

สมาคมกีฬาพายเรือของอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้สั่งแบน ระบุว่า โรเซนทาลส์ ยอมรับว่าโพสต์วิดีโออนาจารจริง ละเมิดนโยบายด้านวินัยขององค์กร เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือผิดศีลธรรม

อย่างไรก็ตาม โรเซนทาลส์ ให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport ว่า เขารู้สึกว่าโทษแบนนี้รุนแรงสุดๆ การโพสต์วิดีโอไม่ควรนำไปสู่การแบน “เรื่องแบนนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้านักกีฬาได้รับเงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสม”

โรเซนทาลส์ เปิดเผยว่า เขาได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Paddle UK เพียงปีละ 16,000 ปอนด์ (ประมาณ 7 แสนบาท) แต่เขาสามารถทำเงินได้มากกว่า 100,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.4 ล้านบาท) ในช่วง 5 เดือนแรกของปี จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบสมัครสมาชิก

เขายอมรับว่าวิดีโอดังกล่าว “บ้าบอ” แต่ “ไม่ผิดกฎหมาย” โรเซนทาลส์ อธิบายสภาพจิตใจตอนที่โพสต์คลิปว่า “นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นความก้าวหน้าทางการเงิน เป็นครั้งแรกที่ผมสามารถหาเงินทุนฝึกซ้อมเองได้ เป็นครั้งแรกที่ผมซื้อของดีๆ ให้แม่ได้ หลังจากแม่เสียสละทุกอย่างเพื่อผม การทำวิดีโอบ้าๆ แบบนั้น ทำให้ชีวิตผมดีขึ้น ผมเลยอยู่ในภาวะจิตใจที่ว่า แค่ทำวิดีโอแบบนี้ต่อไป”

เมื่อถูกถามว่าเสียใจหรือไม่ เขาตอบว่า “มองย้อนกลับไป ตอนนี้ผมคงไม่โพสต์อะไรแบบนั้น แต่ผมไม่เสียใจ”

ข่าวระบุว่า โรเซนทาลส์ มีบัญชี OnlyFans ตั้งแต่เดือนมกราคม โดยมีคำโปรยในไบโอว่า “นี่ไม่อยู่ในลิสต์ปี 2025 ของผม แต่เราก็มาลุยกันเลย!!! ไม่มีฟิลเตอร์ ไม่จำกัด แค่ผมเท่านั้น”

