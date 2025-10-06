ฟิจิ วิกฤติหนัก คนติดเชื้อ HIV พุ่งสูงสุดในโลก ไม่ใช่เพราะมั่วเซ็กซ์ แต่สยองกว่านั้น
ฟิจิ เผชิญวิกฤต HIV ระบาด พุ่งพรวด ชี้ต้นตอจากการใช้ยาเสพติด และ “บลูทูธเลือด” ผสมเลือดในยาฉีดให้อีกคน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ฟิจิ ประเทศหมู่เกาะเล็กๆ ในแปซิฟิกใต้ที่มีประชากรไม่ถึงหนึ่งล้านคน กำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อ HIV ที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนรัฐบาลต้องประกาศให้เป็น “วิกฤตระดับชาติ” มีต้นตอสำคัญมาจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าตกใจ ซึ่งทำให้มีเด็กอายุเพียง 10 ขวบติดเชื้อ
ข้อมูลระบุว่า ในปี 2557 ฟิจิมีผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ถึง 500 คน แต่ภายในปี 2567 ตัวเลขกลับพุ่งสูงขึ้นถึง 11 เท่า เป็นประมาณ 5,900 คน เฉพาะในปี 2567 ปีเดียว มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 1,583 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 13 เท่าจากค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนหน้า และที่น่ากังวลคือ 41 คนในนั้นเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
1 ในสาเหตุสำคัญที่ทำให้การระบาดรุนแรงคือพฤติกรรมที่เรียกว่า “บลูทูธเลือด” (Bluetoothing) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งฉีดยาเข้าร่างกายแล้ว จากนั้นจะดึงเลือดของตนเองที่ผสมกับยาเสพติดออกมา แล้วฉีดต่อให้กับบุคคลที่สอง ซึ่งอาจทำต่อไปยังบุคคลที่ 3 และ 4 เป็นการแบ่งปันยาเสพติดผ่านการส่งต่อเลือดโดยตรง ทำให้เชื้อ HIV แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งการต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเสพติด การขาดแคลนเข็มฉีดยาที่สะอาด เนื่องจากร้านขายยาลังเลที่จะจำหน่ายเพราะแรงกดดันจากตำรวจ ประกอบกับโครงการแจกเข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาดในประเทศยังมีอยู่อย่างจำกัด
วิกฤตการณ์นี้ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่ฟิจิกลายเป็นศูนย์กลางการลักลอบขนส่งยาเสพติด โดยเฉพาะยาไอซ์ (Crystal Meth) ในภูมิภาคแปซิฟิก ทำให้ยาเสพติดทะลักเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น และแตกต่างจากประเทศส่วนใหญ่ที่นิยมเสพยาไอซ์ด้วยวิธีอื่น ในฟิจิกลับนิยมใช้วิธีฉีดเข้าเส้นเลือด ซึ่งเป็นวิธีการแพร่เชื้อ HIV ที่อันตรายที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในภูมิภาคแปซิฟิกเตือนว่า “พายุที่สมบูรณ์แบบกำลังก่อตัว” เนื่องจากระบบสาธารณสุขของฟิจิขาดแคลนทรัพยากร ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ และยาต้านไวรัส ไม่สามารถรับมือกับการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ พร้อมคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่าตัวเลขทางการมาก และกำลังจะกลายเป็น “หายนะ” ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบอีก 9 ศพ ผู้ป่วย HIV ถูกเก็บไว้ที่โครงการธรรมรักษ์ 2 พิรุธติดต่อญาติไม่ได้
- ภูเก็ตน่าห่วง คาดปีนี้ ติดเชื้อ HIV สะสมกว่า 6 พันราย คนขายบริการ ชาย-ชาย เยอะสุด
- เจ้าของร้านตุรกีเกือบเสียแขน หลังถูกโจรกัดมือจนติดเชื้ออย่างรุนแรง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: