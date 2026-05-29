ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ

ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ส่วนชายเสื้อดำคือญาติของตน ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ
29 พ.ค. 2569 นายจรงค์ เหมาะเกราะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี หลังถูกควบคุมตัวจากเหตุขับรถกระบะพุ่งชนนายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี ไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิต บนถนนต่างระดับบางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก่อนหน้านี้ นายจรงค์ใช้ตำแหน่งเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวออกจาก สภ.บางศรีเมือง หลังถูกตำรวจควบคุมตัวคืนเกิดเหตุ วันรุ่งขึ้นไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนด จนกระทั่ง 29 พ.ค.69 จึงเดินทางเข้าสอบปากคำ
หลังสอบปากคำเสร็จ นายจรงค์ลงมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว พร้อมกล่าวขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของตน ทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย
นายจรงค์ เผยว่า ตั้งแต่เกิดเหตุ ผมนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าว ผมมีลูกและเข้าใจดีว่าผู้เสียชีวิตมีลูกที่ต้องดูแลอีก 2 คน พร้อมยืนยันพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง รวมถึงส่งเสียลูกของผู้ตายทั้ง 2 คนให้เรียนจนจบ โดยจะทำหน้าที่แทนพ่อของพวกเขาให้ดีที่สุด นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันเดียวกันจะไปร่วมงานศพของนายศรนรินทร์ และตั้งใจจะไปทุกวันจนกว่างานจะเสร็จสิ้น
นายจรงค์ ยอมรับว่า ดื่มสุราในช่วงเย็นที่ร้านอาหาร ประมาณ 18.00 น. ดื่มได้ไม่นานก็ขับรถออกมา และยอมรับว่าอยู่ในสภาพมึนเมา
ส่วนข่าวที่ว่ามีการเปลี่ยนตัวคนขับ นายจรงค์ปฏิเสธ ยืนยันว่าขับรถมาคนเดียว เมื่อลงจากรถถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ขับจักรยานยนต์รุมล้อม ทำให้เข้าใจผิดว่ามีรถอีกคันชนรถของตน เนื่องจากฝนตกทำให้สับสน ชายเสื้อดำที่ปรากฏในภาพข่าวคือญาติของตนเอง ซึ่งไปดื่มด้วยกันและมาถึงที่เกิดเหตุทีหลัง
“ที่ผมโวยวายในคืนนั้น เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ถูกล้อมรถอยู่ และยังไม่ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผมไม่ได้พูดว่าตนเองเป็นใคร” นายจรงค์ กล่าว
ทนายความของนายจรงค์ให้ข้อมูลว่า วันนี้มาสอบปากคำตามที่รองผู้กำกับแจ้งไว้ ส่วนรายละเอียดคดีเป็นไปตามสำนวนของเจ้าพนักงานสอบสวน พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกส่วน โดยมีการนัดหมายพูดคุยกับทางญาติผู้ตายไว้แล้ว
