ชาย 26 ถูกพบเป็นศพ แชตก่อนดับ ทำงาน 80 ชม. ไม่มีเวลากินข้าว
พนักงานร้านเบเกอรี่วัย 26 ถูกพบเสียชีวิต ครอบครัวอ้างทำงานหนัก 80 ชม./สัปดาห์ เผยข้อความสุดท้าย งานยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าว บริษัทเบเกอรี่ถูกแฉซ้ำวัฒนธรรมองค์กรโหด
วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานข่าวสุดสะเทือนใจ กรณีของ จอง ฮโยวอน (Jeong Hyowon) หัวหน้างานของร้านเบเกอรี่ชื่อดัง London Bagel Museum วัย 26 ปี เสียชีวิตในหอพักของบริษัท ขณะที่เขากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดสาขาใหม่ที่อินชอน มีการคาดสาเหตุว่ามาจากการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ท็อกซิก
จอง ฮโยวอน ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานของร้านเบเกอรี่ชื่อดังถูกพบว่าหมดสติในหอพักของบริษัทเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ครอบครัวอ้างว่าเขาทำงานเกือบ 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งที่ไม่ได้ทานอาหารเลย ทั้งยังมีกะการทำงานที่ยาวนานกว่า 13 ชั่วโมงต่อวัน แม้ในวันพักผ่อนก็ยังถูกเรียกให้กลับมาทำงานและจัดการงานธุรการจนดึกดื่น หลักฐานจากข้อความที่เขาส่งถึงแฟนสาวก่อนเสียชีวิตเผยให้เห็นสภาพการทำงานที่ย่ำแย่
15 ก.ค. (19:10 น.) : “ขอโทษที่ตอบช้า วันนี้ฉันไม่ได้กินอะไรเลย ยังทำงานอยู่…”
15 ก.ค. (23:55 น.): “ขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความบอกเลยว่าร้านวุ่นวายมาก จนฉันไม่รู้ตัวว่าข้ามมื้อเย็นไป”
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ยื่นขอค่าชดเชยการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยยืนยันว่าลูกชายเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลชันสูตรพลิกศพที่ไม่พบอาการป่วยที่เป็นโรคประจำตัว
ทางบริษัทได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทำงาน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบบันทึกการทำงาน พนักงานคนดังกล่าวทำงานเฉลี่ยเพียง 44.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม คัง กวาน กู ซีอีโอของบริษัท ออกแถลงการณ์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตสำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสม พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการ แต่บริษัทได้สั่งให้พนักงานบอกบุคคลภายนอกว่าพวกเขาสบายดี และห้ามโพสต์ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบในโลกออนไลน์
กระทรวงการจ้างงานและแรงงานได้เริ่มการสอบสวน LBM และสาขาอินชอนอย่างเป็นทางการ เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีการละเมิดกฎหมายชั่วโมงทำงาน 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของเกาหลี และสัญญาจ้างงานเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายหรือไม่
ขณะเดียวกัน มีอดีตพนักงานที่ออกมาโพสต์บรรยายถึงสภาพการทำงานที่ตึงเครียดและกดดันในบริษัทดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องเซ็นสัญญาจ้างงานทุก 3 เดือน หากทำผิดพลาดเล็กน้อย บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที ก่อนหน้านี้มีผู้จัดการคนหนึ่งถูกไล่ออกหลังจากทำงานมา 11 เดือน เพราะไม่สบายและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
นอกจากนี้ยังถูกบังคับให้เขียนรายงานแม้จะทำผิดพลาดเล็กน้อย เช่น การสั่งออเดอร์เบเกิลผิดพลาด เพราะป้ายระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หรือ ลืมบันทึกการให้ถุงใส่ของกับลูกค้า อีกทั้งพนักงานถูกตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิด หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้น ผู้บริหารจะย้อนดู CCTV เพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบ อีกทั้งผู้จัดการสำนักงานใหญ่เรียกพนักงานด้วยการบรรยายลักษณะภายนอก เช่น “เฮ้! เธอที่ใส่กางเกงขาสั้น” หรือ “เฮ้! สาวผมบลอนด์” แทนที่จะเรียกชื่อจริง
ข่าวที่เกิดขึ้นจุดชนวนความโกรธแค้นในเกาหลีใต้ มีชาวเน็ตรายหนึ่งเคยมีประสบการณ์ทำงาน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ออกมาตั้งข้อสงสัยว่า “ทำงานหนักขนาดนั้นมันทำให้หัวใจคุณเริ่มแปลกได้จริง ๆ แต่เป็นไปได้ยังไงที่ทำงานร้านเบเกิลกลับไม่ได้กินเบเกิลเลยสักชิ้น? ร้านเบเกอรี่ไม่ให้อาหารพนักงานตัวเองได้ยังไง?”
ข้อมูลจาก : koreajoongangdaily และ koreaboo
