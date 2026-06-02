พ่อแท้ๆ รัดคอลูกสาว 13 ข่มขืนจนเสียสติ แม่รู้ปิดเงียบ นราธิวาส
เกิดที่ไทย พ่อแท้ๆ รัดคอลูกสาววัย 13 ข่มขืนจนเสียสติ แม่รู้เรื่องแต่ปิดเงียบพาหนีไปรักษาตัว
เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิเป็นหนึ่ง โพสต์ข้อความเปิดเผยเหตุการณ์สะเทือนใจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ญาติส่งเรื่องร้องเรียนว่าพ่อแท้ๆ ลงมือข่มขืนกระทำชำเราลูกสาวอายุ 13 ปี
ลูกสาวพยายามขัดขืน พ่อจึงใช้เชือกรัดคอจนหมดทางสู้ ลงมือล่วงละเมิดทางเพศจนสำเร็จความใคร่ เด็กหญิงหวาดกลัวอย่างหนักจนมีอาการเสียสติ
แม่ทราบเรื่องราวทั้งหมด ตัดสินใจไม่พาไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ แม่แอบพาลูกสาวเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดเพื่อปิดบังเรื่องราวเอาไว้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นหนึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส (พมจ.นราธิวาส) ทีมงานเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเด็กหญิงอย่างด่วนที่สุด ทางเพจจะนำข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้า
