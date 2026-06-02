ดีเอสไอ เผยข้อมูลใหม่ “คดีแตงโม” ปมภาพบาดแผล 3 จุด คล้ายถูกของมีคมกรีด
ดีเอสไอ เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ร่วมวิเคราะห์บาดแผลบริเวณขาด้านหลังของแตงโม ที่ยังไม่เคยถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง คาดสรุปสำนวนได้สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2569
ดีเอสไอ เผยข้อมูลภาพบาดแผลบนร่างของ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ชุดใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน โดยพบร่องรอยบาดแผล 3 จุด บริเวณขาด้านหลังทั้งสองข้าง มีลักษณะคล้ายถูกของมีคมกรีดเป็นแนวยาว
ดีเอสไอเชิญแพทย์ 5 คนวิเคราะห์บาดแผล
พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ และหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนคดีนี้ เปิดเผยก่อนการประชุมว่า คณะทำงานได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผลและศัลยกรรมตกแต่ง 3 ราย รวมถึง พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ซึ่งติดตามคดีมาตั้งแต่ต้น และ พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตอาจารย์และศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาร่วมพิจารณาภาพบาดแผลในวันนี้
เป้าหมายของการประชุมคือวิเคราะห์ว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏสามารถบ่งชี้สาเหตุการเกิดได้หรือไม่ และตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงใดถูกบิดเบือน จนส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลหรือไม่ ส่วนแม่ของแตงโม ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้
บาดแผลใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจสอบอย่างจริงจัง
พ.ต.ต.ณฐพล ระบุว่า บาดแผลบริเวณขาหลังด้านขวาพบรอยกรีดเป็นแนวยาว ส่วนขาซ้ายพบร่องรอยเพิ่มเติมอีก 2 แห่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งแตกต่างจากบาดแผลที่ทราบกันมาก่อนหน้า คือบริเวณด้านหน้าต้นขาขวา
แม่ของแตงโมให้ข้อมูลว่า บาดแผลชุดนี้ยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังมาก่อน และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ร้องเรียนให้ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ โดยมีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และทนายความ ร่วมยื่นเรื่องด้วย
ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะบาดแผลที่กระจายหลายตำแหน่งอาจบ่งชี้ว่าแตงโมถูกทำร้ายก่อนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้ยังต้องรอผลจากผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ดีเอสไอใช้เทคโนโลยีจำลองเหตุการณ์
คณะทำงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาช่วยจำลองภาพเหตุการณ์ โดยนำภาพจากคำพิพากษาและภาพที่ได้รับจากตำรวจมาสร้างเป็นภาพสีและภาพจำลอง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานอื่น
พ.ต.ต.ณฐพล ยังระบุว่า พบหลายประเด็นที่ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ทั้งเรื่องภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ตำแหน่ง GPS ที่พยานบางรายให้การ รวมถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับนายอัจฉริยะ ซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
ส่วนภาพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่ดีเอสไอร้องขอไป ขณะนี้ยังไม่ได้รับกลับมา แต่คณะทำงานสามารถขอข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มาใช้ประกอบการจำลองเหตุการณ์แทนได้แล้ว
คาดสรุปสำนวนสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. นี้
พ.ต.ต.ณฐพล ระบุว่า คณะพนักงานสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควรแล้ว และมีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลได้ คาดว่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน และมีความเห็นทางคดีภายในสิ้นเดือนนี้
เมื่อถามว่าหากพบการบิดเบือนข้อเท็จจริง จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดเดิมตามมาตรา 157 ได้หรือไม่ พ.ต.ต.ณฐพล ชี้แจงว่า “อำนาจของดีเอสไอในชั้นนี้คือตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการสอบสวนหรือชั้นศาลหรือไม่ ส่วนการดำเนินคดีกับบุคคลใดจะพิจารณาหลังการสืบสวนเสร็จสิ้น”
หากพบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงจริง ดีเอสไอจะสืบสวนต่อว่าแตงโมเสียชีวิตจากสาเหตุใด และพิจารณาว่าจะรับเรื่องเป็นคดีพิเศษหรือไม่ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง อาจต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อไป
แตงโมเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จากเหตุพลัดตกสปีดโบ้ตในแม่น้ำเจ้าพระยา คดีนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นศาลมาแล้ว แต่แม่ของแตงโมและผู้สนับสนุนยังคงตั้งคำถามต่อกระบวนการสอบสวน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- เบนซ์ พริกไทย อัดคลิปฝากถึง แม่แตงโม หลังถูกถามทำไมต้องแต่งตัวโป๊ร้องเพลง
- แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ภาพจาก
- ภาพจาก IG : melonp.official (ปัจจุบันบัญชีนี้ขึ้นสถานะว่าไม่พร้อมใช้งาน)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: