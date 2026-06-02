ข่าวอาชญากรรม

ดีเอสไอ เผยข้อมูลใหม่ “คดีแตงโม” ปมภาพบาดแผล 3 จุด คล้ายถูกของมีคมกรีด

เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 14:53 น.
ภาพจาก IG : melonp.official

ดีเอสไอ เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ร่วมวิเคราะห์บาดแผลบริเวณขาด้านหลังของแตงโม ที่ยังไม่เคยถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง คาดสรุปสำนวนได้สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2569

ดีเอสไอ เผยข้อมูลภาพบาดแผลบนร่างของ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ชุดใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน โดยพบร่องรอยบาดแผล 3 จุด บริเวณขาด้านหลังทั้งสองข้าง มีลักษณะคล้ายถูกของมีคมกรีดเป็นแนวยาว

ดีเอสไอเชิญแพทย์ 5 คนวิเคราะห์บาดแผล

พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ และหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนคดีนี้ เปิดเผยก่อนการประชุมว่า คณะทำงานได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผลและศัลยกรรมตกแต่ง 3 ราย รวมถึง พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ซึ่งติดตามคดีมาตั้งแต่ต้น และ พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตอาจารย์และศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาร่วมพิจารณาภาพบาดแผลในวันนี้

เป้าหมายของการประชุมคือวิเคราะห์ว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏสามารถบ่งชี้สาเหตุการเกิดได้หรือไม่ และตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงใดถูกบิดเบือน จนส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลหรือไม่ ส่วนแม่ของแตงโม ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้

บาดแผลใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจสอบอย่างจริงจัง

พ.ต.ต.ณฐพล ระบุว่า บาดแผลบริเวณขาหลังด้านขวาพบรอยกรีดเป็นแนวยาว ส่วนขาซ้ายพบร่องรอยเพิ่มเติมอีก 2 แห่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งแตกต่างจากบาดแผลที่ทราบกันมาก่อนหน้า คือบริเวณด้านหน้าต้นขาขวา

แม่ของแตงโมให้ข้อมูลว่า บาดแผลชุดนี้ยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังมาก่อน และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ร้องเรียนให้ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ โดยมีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และทนายความ ร่วมยื่นเรื่องด้วย

ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะบาดแผลที่กระจายหลายตำแหน่งอาจบ่งชี้ว่าแตงโมถูกทำร้ายก่อนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้ยังต้องรอผลจากผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

ดีเอสไอใช้เทคโนโลยีจำลองเหตุการณ์

คณะทำงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาช่วยจำลองภาพเหตุการณ์ โดยนำภาพจากคำพิพากษาและภาพที่ได้รับจากตำรวจมาสร้างเป็นภาพสีและภาพจำลอง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานอื่น

พ.ต.ต.ณฐพล ยังระบุว่า พบหลายประเด็นที่ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ทั้งเรื่องภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ตำแหน่ง GPS ที่พยานบางรายให้การ รวมถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับนายอัจฉริยะ ซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

ส่วนภาพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่ดีเอสไอร้องขอไป ขณะนี้ยังไม่ได้รับกลับมา แต่คณะทำงานสามารถขอข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มาใช้ประกอบการจำลองเหตุการณ์แทนได้แล้ว

คาดสรุปสำนวนสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. นี้

พ.ต.ต.ณฐพล ระบุว่า คณะพนักงานสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควรแล้ว และมีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลได้ คาดว่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน และมีความเห็นทางคดีภายในสิ้นเดือนนี้

เมื่อถามว่าหากพบการบิดเบือนข้อเท็จจริง จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดเดิมตามมาตรา 157 ได้หรือไม่ พ.ต.ต.ณฐพล ชี้แจงว่า “อำนาจของดีเอสไอในชั้นนี้คือตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการสอบสวนหรือชั้นศาลหรือไม่ ส่วนการดำเนินคดีกับบุคคลใดจะพิจารณาหลังการสืบสวนเสร็จสิ้น”

หากพบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงจริง ดีเอสไอจะสืบสวนต่อว่าแตงโมเสียชีวิตจากสาเหตุใด และพิจารณาว่าจะรับเรื่องเป็นคดีพิเศษหรือไม่ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง อาจต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อไป

แตงโมเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จากเหตุพลัดตกสปีดโบ้ตในแม่น้ำเจ้าพระยา คดีนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นศาลมาแล้ว แต่แม่ของแตงโมและผู้สนับสนุนยังคงตั้งคำถามต่อกระบวนการสอบสวน

  ภาพจาก IG : melonp.official (ปัจจุบันบัญชีนี้ขึ้นสถานะว่าไม่พร้อมใช้งาน)

ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม. ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

3 นาที ที่แล้ว
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้ บันเทิง

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

4 นาที ที่แล้ว
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

34 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

40 นาที ที่แล้ว
เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน วอลเลย์บอล

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามี &quot;เกศ&quot; ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง ข่าว

สามี “เกศ” ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน บันเทิง

ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” มั่นใจไม่เสียเปรียบ ไม่ต้องแก้เกม หลังเขมรยื่น UN เรื่องไทยยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ &#039;ทองใหม่&#039; นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ ข่าว

คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ ข่าว

คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ การเงิน

ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส โรคประจำตัวกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน บันเทิง

อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายไอโอวาคลั่ง ไล่ยิงสมาชิกครอบครัวตาย 6 ศพ ก่อนปลิดชีพตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเงินสด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ ข่าว

เตือน! แลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาโหนกระแส &quot;หลอนหลังไมค์&quot; นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว ข่าว

จับตาโหนกระแส “หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน ข่าวอาชญากรรม

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “สุรพล” นั่งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯ กทม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์ เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รอบใหม่ 4- 21 มิ.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทองใหม่ หรือ ใหม่เบบี้เฟซ นักเล่าเรื่องผีคนดัง บันเทิง

ประวัติ คุณทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุก ผ่านรายการสยองขวัญยอดนิยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองกำลังบูรพา เผยแพร่กล้องวงจรปิดด่านคลองลึก 24 ชั่วโมง โต้กระแสข่าวเปิดด่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! เจอระเบิดหน้าธนาคาร สาขาบางขุนนนท์ เข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด &quot;สถานีนิเถะ&quot; สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข่าว

สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด “สถานีนิเถะ” สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
โปรแกรม Thermage vs Ulthera vs Ultraformer

โปรแกรม Thermage vs Ulthera vs Ultraformer ต่างกันอย่างไร? เลือกหัตถการไหนกู้ผิวตอบโจทย์

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
