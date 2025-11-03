หมดลายเจ้าชู้! หนุ่มเมาช้ำใจ กิ๊ก 52 คนทิ้ง ควงปืนบุกง้อเมียหลวง ขอคืนดี
หนุ่มอดีตพนักงานเทศบาลนครอุดรฯ วัย 62 ปี เมาอาละวาด ถือปืนไปง้อภรรยาหลวงที่บ้าน หลังอ้างว่าบรรดากิ๊กทั้งหมด 52 คน ตีจาก เมียไม่เล่นด้วย แจ้งตำรวจรวบทันควัน
เว็บไซต์ข่าว โหนกระแส รายงานว่า เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่ จ.อุดรธานี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 พ.ย. 2568 อดีตพนักงานขับรถของเทศบาลนครอุดรธานี อายุ 62 ปี ก่อเหตุเมาสุราและควงปืนบุกไปง้อขอคืนดีกับภรรยาหลวงที่บ้าน
รายงานระบุว่า ชายคนดังกล่าวอยู่ในสภาพเมาสุรา และได้ควงอาวุธปืนบุกไปที่บ้านของภรรยาหลวง เป้าหมายคือการง้อขอคืนดี
ส่วนสาเหตุที่หนุ่มขุนแผน ตัดสินใจกลับมาหาภรรยาหลวงนั้น เจ้าตัวอ้างว่าเพราะ บรรดากิ๊กที่เคยคบหา ซึ่งมีมากถึง 52 คน ได้ทอดทิ้งเขาไปหมดแล้ว
ในวันเกิดเหตุ หนุ่มช้ำรักคนดังกล่าวได้คว้าปืนขู่ภรรยาหลวง เพื่อบังคับให้เธอยอมคืนดี แต่ฝ่ายภรรยาปฏิเสธอย่างแข็งขัน และรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้าระงับเหตุทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและเข้าควบคุมตัวชายรายนี้ไว้ได้ โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ฝ่ายภรรยาหลวงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ช่วงที่ผ่านมา เธอถูกสามีข่มขู่กดดันหลายครั้ง เขาถึงขั้นท้าให้หย่าและแบ่งทรัพย์สิน แต่ล่าสุด เขากลับมาง้อโดยอ้างว่าถูกกิ๊กทิ้ง จนกระทั่งมาก่อเหตุถือปืนบุกมาข่มขู่ดังกล่าว
เบื้องต้น ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้สอบสวน และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อกล่าวหา ทั้งเรื่องอาวุธปืน การข่มขู่คุกคาม และการเมาสุราก่อความวุ่นวาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก
- โหนกระแส
- สภ.เมืองอุดรธานี
หมายเหตุ : ภาพปกเป็นจำลองเหตุการณ์เท่านั้น ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริง
